Видео ⟩ Почему на Сигулдском шоссе ликвидируют три важных поворота?

Поскольку в поселке Гауя нет ни магазинов, ни школ, ни почты, жители часто ежедневно ездят в Сигулду или Ригу. В связи с ремонтными работами на Сигулдском шоссе участок дороги станет длиннее. При этом ближайший поворот в одном из мест будет доступен лишь через 3,5 километра, а для другого маршрута придется делать "крюк".

Примерно в 350 домохозяйствах в поселке Гауя живут около 800 человек. Понятно, что работы по реконструкции Сигулдского шоссе коснутся почти всех.

Айя Мукане, проживающая в поселке, сказала, что жители будут испытывать немало неудобств из-за реконструкции дороги и мест для поворота, которые будут перенесены дальше. "До сих пор было три [точки для поворота] - с 39-го по 42-й километр. В двух из них можно было развернуться в сторону Сигулды, еще один дальше был в сторону Инчукалнса, а через 200 метров можно было развернуться к Гауе", - рассказала она.

Местные жители собрали более 500 подписей с просьбой не ликвидировать места для поворотов, но надежды, что это поможет, у них мало. Жители поселка Гауя обращались как в самоуправление, так и в VSIA Latvijas Valsts ceļi (LVC). Последние в комментарии журналистам 4. studija заявили, что существующие места для поворотов не соответствовали требованиям безопасности. Также в LVC поделились, что ради безопасности дорожного движения их сотрудникам нередко приходится принимать непопулярные решения.

Видео: Сюжет передачи 4. studija (на латышском языке)