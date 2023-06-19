Зеленский: Кремлю пора готовить россиян к уходу из Украины

Россия не только не захватит новые территории в Украине, но и потеряет ранее оккупированные, и Москва должна начать готовить к этому своих граждан, заявил вечером в воскресенье, 18 июня, президент Украины Владимир Зеленский.
В своем ежедневном видеообращении Зеленский подчеркнул, что у россиян нет и не будет другой альтернативы, кроме как покинуть Украину.
По словам президента, шаг за шагом украинская армия продвигается вперед в освобождении своей страны, и в течение следующей недели Киев ожидает от своих союзников новый пакет помощи.
В своем видеообращении Зеленский также высмеял российского президента Владимира Путина, заявившего, что российская армия уничтожила пять зенитно-ракетных комплексов Patriot американского производства, хотя Украина пока получила только два таких комплекса.
Зеленский заявил, что обе эти системы целы.
В начале лета ВСУ начали давно анонсированное контрнаступление. На данный момент армия Украины отчиталась об освобождении восьми населенных пунктов.
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