Пн, 19.06.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Зеленский: Кремлю пора готовить россиян к уходу из Украины

rus.tvnet.lv
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский Фото: Reuters/ScanPix

Россия не только не захватит новые территории в Украине, но и потеряет ранее оккупированные, и Москва должна начать готовить к этому своих граждан, заявил вечером в воскресенье, 18 июня, президент Украины Владимир Зеленский.

В своем ежедневном видеообращении Зеленский подчеркнул, что у россиян нет и не будет другой альтернативы, кроме как покинуть Украину.

По словам президента, шаг за шагом украинская армия продвигается вперед в освобождении своей страны, и в течение следующей недели Киев ожидает от своих союзников новый пакет помощи.

В своем видеообращении Зеленский также высмеял российского президента Владимира Путина, заявившего, что российская армия уничтожила пять зенитно-ракетных комплексов Patriot американского производства, хотя Украина пока получила только два таких комплекса.

Зеленский заявил, что обе эти системы целы.

В начале лета ВСУ начали давно анонсированное контрнаступление. На данный момент армия Украины отчиталась об освобождении восьми населенных пунктов.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх