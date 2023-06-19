Зеленский: Кремлю пора готовить россиян к уходу из Украины

В своем ежедневном видеообращении Зеленский подчеркнул, что у россиян нет и не будет другой альтернативы, кроме как покинуть Украину.

По словам президента, шаг за шагом украинская армия продвигается вперед в освобождении своей страны, и в течение следующей недели Киев ожидает от своих союзников новый пакет помощи.

В своем видеообращении Зеленский также высмеял российского президента Владимира Путина, заявившего, что российская армия уничтожила пять зенитно-ракетных комплексов Patriot американского производства, хотя Украина пока получила только два таких комплекса.

Зеленский заявил, что обе эти системы целы.

В начале лета ВСУ начали давно анонсированное контрнаступление. На данный момент армия Украины отчиталась об освобождении восьми населенных пунктов.