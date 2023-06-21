Фото ⟩ В Риге прошла БДСМ-вечеринка. Кого там можно было встретить?

Словарь терминов, которые встречаются в тексте:

БДСМ (BDSM) - психосексуальная субкультура, основанная на эротическом обмене властью и иных формах сексуальных отношений, затрагивающих ролевые игры в господство и подчинение. Практикующие БДСМ часто используют различные средства и элементы (веревки, наручники, ошейники, кляпы, плети, костюмы и т. д.). Таким образом, нарушаются некоторые табу через доминирование и подчинение. Три главные вещи, которые соблюдаются теми, кто практикует БДСМ, - добровольность, разумность и безопасность.

Доминант - это участник БДСМ-динамики. В ходе сессии он исполняет роль ведущего партнера, который доминирует над другим (например, отдает приказы, наказывает, связывает, подвергает порке или другим БДСМ-практикам). Другие разновидности этой роли - верхний, топ, дом, господин или госпожа и др.

Сабмиссив - это участник БДСМ-динамики, который исполняет роль ведомого партнера. Он подчиняется доминанту, в некоторых динамиках выполняет его приказы, принимает от него указания, наказания и поощрения. Другие разновидности этой роли - нижний, раб, мазохист и др.