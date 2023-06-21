17 июня в баре Laska V21 в рамках мероприятий Baltic Fetish Weekend прошла БДСМ-вечеринка Kinky Rainbow Party, на которой было предложено несколько практик - шибари, Sensation Play ("Чувственная игра"), Wax play ("Игра воском") и порка.
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Фото ⟩ В Риге прошла БДСМ-вечеринка. Кого там можно было встретить?
Словарь терминов, которые встречаются в тексте:
БДСМ (BDSM) - психосексуальная субкультура, основанная на эротическом обмене властью и иных формах сексуальных отношений, затрагивающих ролевые игры в господство и подчинение. Практикующие БДСМ часто используют различные средства и элементы (веревки, наручники, ошейники, кляпы, плети, костюмы и т. д.). Таким образом, нарушаются некоторые табу через доминирование и подчинение. Три главные вещи, которые соблюдаются теми, кто практикует БДСМ, - добровольность, разумность и безопасность.
Доминант - это участник БДСМ-динамики. В ходе сессии он исполняет роль ведущего партнера, который доминирует над другим (например, отдает приказы, наказывает, связывает, подвергает порке или другим БДСМ-практикам). Другие разновидности этой роли - верхний, топ, дом, господин или госпожа и др.
Сабмиссив - это участник БДСМ-динамики, который исполняет роль ведомого партнера. Он подчиняется доминанту, в некоторых динамиках выполняет его приказы, принимает от него указания, наказания и поощрения. Другие разновидности этой роли - нижний, раб, мазохист и др.
Мероприятие проводило латвийское БДСМ-сообщество HEL Dungeon (руководят которым, кстати, девушки - Наталья Сорокина и Виттория Хелл). У вечеринки был определенный дресс-код - "радуга". Это означало, что посетителям следовало приходить в ярких нарядах, с причудливыми аксессуарами, блестками, пайетками и всячески творчески самовыражаться.
Гости вечера это охотно поддержали - в зале царило обилие блесток, а также яркие парики, броский макияж, радужные флаги и откровенные наряды.
На входе посетителей встречала суровая охрана - так осуществлялся фейсконтроль. После посетителей любезно приглашали пройти дальше шибари-модель со связанными руками и сама хозяйка мероприятия, облаченная в латекс - секс-коуч Наталья Сорокина.
БДСМ-вечеринка Kinky Rainbow Party - это вечеринка, на которой участники открывались своим сексуальным фантазиям и участвовали в различных бондажных, доминирующих и подчиняющихся ролевых играх.
Без стеснения можно было открыть для себя новые грани ощущений и наслаждений через различные БДСМ-практики. Обычно на таких мероприятиях присутствуют люди, которые интересуются БДСМ или им просто любопытно попробовать что-то новое в своей сексуальной жизни. Все осуществляется с соблюдением определенных правил, обязательно по обоюдному согласию и с полной гарантией безопасности и комфорта для всех участников.
Латвийское объединение HEL предложило гостям исследовать новые грани через доминирование и подчинение. Конечно, соблюдались три главные вещи - добровольность, разумность и безопасность.
Билет на такой вечер стоил 25 евро.
RUS TVNET смог пообщаться с несколькими посетителями. Одним из самых первых на мероприятие пришел мужчина в радужной маске.
"Возбуждает в основном женская обувь, чулки, колготки. Я - фетишист. Кайфую от этого. От обуви на каблуках. На каблуках уже натанцевался, надел сейчас попроще", - сказал он, показывая свои ноги.
Мужчина объяснил, что он любит смотреть на женскую обувь, на подошву, иногда носит ее сам. То, что его возбуждает женская обувь, он стал понимать, еще в детстве: "У меня было что-то по типу балеток. С такими красными шнурочками. Мне через обувь надевали рейтузы, и этот процесс у меня вызывал возбуждение".
Такие мероприятия, как это, мужчина находит полезными, потому что в их рамках он может пообщаться с единомышленниками, не боясь осуждения, а просто быть самим собой.
Другой мужчина попал на этот вечер после того, как зарегистрировался на одной из страниц и у него появилась реклама о мероприятиях Baltic Fetish Weekend с 16 по 18 июня. Он внимательно прочел программу. Она его заинтересовала, а потому не долго думая он приобрел билеты на все три дня.
"Я распечатал все мастер-классы и отметил маркером, куда хочу пойти. Потому что некоторые происходили параллельно", - заметил он.
Да, в целом все, что он видел, ему понравилось, было очень информативно и наглядно. Он, быть может, и хотел бы с кем-то попробовать что-то из показанных на мероприятиях практик, но пока не с кем. "Для меня, конечно, такая вечеринка - это первый опыт. Что-то в частном порядке я пробовал, но немного. Так много и так профессионально я никогда не пробовал", - с улыбкой заметил он.
"Мы из Литвы. Специально приехали на это мероприятие", - сказала девушка по имени Анастасия, которая пришла на вечер вместе со своим спутником.
"Мы недавно вступили в литовское БДСМ-комьюнити. Мне кажется, что это мой первый опыт, когда меня учат быть в БДСМ. Не когда ты все узнаешь сам. Я человек из Советского Союза, из России. Это значит, что что-то ты узнаешь в интернете или от друзей, а тут - есть такое комьюнити, которое рассказывает тебе, как надо.
Это не то чтобы что-то новое для меня, но это очень здорово, что существует секс- и БДСМ-образование", - отметила она.
Отдельное внимание привлекали две молодые девушки, которые веселились и зажигали на танцполе. Рядом с ними то и дело оказывался мужчина средних лет в бордовой рубашке.
Одну из девушек звали Даша. Она некоторое время не была в Латвии, но вернулась в этом году и обрадовалась приятным изменениям. По ее мнению, общество в нашей стране стало более открытым, прайд в этом году прошел более масштабно: "Я хожу на прайд с 2015 года и могу сказать совершенно точно, что в этом году людей было гораздо больше, чем обычно".
Ее подруга Виктория приехала в Ригу из Украины год назад. Здесь она уже почти год поддерживает отношения со своими сабмиссивами онлайн.
Онлайн-доминирование осуществляется посредством веб-чата, где ее сабмиссив подключается для того, чтобы Виктория могла давать ему различные задания.
С ее слов, это может быть что угодно - от "туалетных игр" до неприличных заданий. Не всегда они связаны с болью или публичностью.
Но даже онлайн, так же как и для всех остальных практик БДСМ, нужны знания и соблюдение основных трех правил - добровольность, разумность и безопасность.
"Я пришла к этому через любопытство... В детстве я мечтала, что стану актрисой, но в итоге нашла свой творческий креатив в таком виде, в котором что-то от этой профессии есть", - объясняет девушка.
На вечер Kinky Rainbow Party Виктория пришла, чтобы получить дополнительную информацию, узнать больше об очных БДСМ-практиках.
Как оказалось, можно было не принимать участие в каких-либо практиках. Некоторые посетители просто стояли в стороне и наблюдали за происходящим. Были открыты бар и танцпол. Мероприятие можно было покинуть в любое время без каких-либо препятствий.
Галерея: Kinky Rainbow Party
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