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Собака-поводырь, которой отказали в полете, отправилась к хозяйке

rus.tvnet.lv
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Кадр из программы LTV.
Кадр из программы LTV. Фото: LTV Ziņu dienests/ekrānuzņēmums/“Twitter”

В понедельник, 19 июня, в интернете распространилась информация о неприятной ситуации в международном аэропорту "Рига" в связи с рейсом авиакомпании airBaltic, где собака-поводырь не была взята на самолет. Но сегодня Элфа отправилась к хозяйке.

Собака-поводырь, которой airBaltic не позволил лететь вместе с хозяйкой Байбой Байковской, сегодня все-таки отправилась к ней. Элфа уже находится в аэропорту, сообщила пресс-служба LTV.

Авиакомпания airBaltic, которая попала под критику общества в результате происшествия, публично извинилась перед Байбой за происшедшее и обеспечила попадание Элфы к своей хозяйке.

airBaltic также связался с партнером по сотрудничеству Carpatair, и предприятие подтвердило, что такой неприемлемый инцидент больше не повторится. В то же время латвийская авиакомпания продолжает оценивать внутренние процедуры, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем.

Представители авиакомпании также сообщили, что airBaltic усилит контроль над авиакомпаниями, а пассажирке, собаку которой не взяли на самолет, покроют все расходы.

Предприятие было на связи с пассажиркой и договорились о том, что собаку-поводыря вместе с матерью пассажирки сегодня доставят в Малагу, а послезавтра обратно в Ригу. airBaltic покроет все расходы на полеты, а также возвратит расходы пассажирки, связанные с полетом в воскресенье.

airBaltic приносит извинения за эту ситуацию и берет на себя ответственность, а также согласен, что такие случаи неприемлемы, заявили представители компании.

В то же время авиакомпания airBaltic уже получила подтверждение, что предприятие "Carpatair" пересмотрит свои условия оказания услуг и в дальнейшем, начиная с этого момента, собаки-поводыри будут приняты.

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