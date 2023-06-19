Собака-поводырь, которой отказали в полете, отправилась к хозяйке

Собака-поводырь, которой airBaltic не позволил лететь вместе с хозяйкой Байбой Байковской, сегодня все-таки отправилась к ней. Элфа уже находится в аэропорту, сообщила пресс-служба LTV.

LTV: Suns – asistents, kuram @airBaltic partnerlidsabiedrības "Carpatair" pārstāvji neļāva lidot kopā ar saimnieci Baibu Baikovsku, šodien tomēr dosies ceļā pie viņas. Elfa jau atrodas lidostā. pic.twitter.com/aPmTgtx53S — LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) June 19, 2023

Авиакомпания airBaltic, которая попала под критику общества в результате происшествия, публично извинилась перед Байбой за происшедшее и обеспечила попадание Элфы к своей хозяйке.

Izsakām patiesu atvainošanos Baibai Baikovskai un priecājamies nodrošināt Elfas nokļūšanu pie savas saimnieces. https://t.co/qW0PfubKHX — airBaltic (@airBaltic) June 19, 2023

airBaltic также связался с партнером по сотрудничеству Carpatair, и предприятие подтвердило, что такой неприемлемый инцидент больше не повторится. В то же время латвийская авиакомпания продолжает оценивать внутренние процедуры, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем.