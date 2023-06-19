Собака-поводырь, которой отказали в полете, отправилась к хозяйке

В понедельник, 19 июня, в интернете распространилась информация о неприятной ситуации в международном аэропорту "Рига" в связи с рейсом авиакомпании airBaltic, где собака-поводырь не была взята на самолет. Но сегодня Элфа отправилась к хозяйке.
Собака-поводырь, которой airBaltic не позволил лететь вместе с хозяйкой Байбой Байковской, сегодня все-таки отправилась к ней. Элфа уже находится в аэропорту, сообщила пресс-служба LTV.
LTV: Suns – asistents, kuram @airBaltic partnerlidsabiedrības "Carpatair" pārstāvji neļāva lidot kopā ar saimnieci Baibu Baikovsku, šodien tomēr dosies ceļā pie viņas. Elfa jau atrodas lidostā. pic.twitter.com/aPmTgtx53S— LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) June 19, 2023
Авиакомпания airBaltic, которая попала под критику общества в результате происшествия, публично извинилась перед Байбой за происшедшее и обеспечила попадание Элфы к своей хозяйке.
Izsakām patiesu atvainošanos Baibai Baikovskai un priecājamies nodrošināt Elfas nokļūšanu pie savas saimnieces. https://t.co/qW0PfubKHX— airBaltic (@airBaltic) June 19, 2023
airBaltic также связался с партнером по сотрудничеству Carpatair, и предприятие подтвердило, что такой неприемлемый инцидент больше не повторится. В то же время латвийская авиакомпания продолжает оценивать внутренние процедуры, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем.
Представители авиакомпании также сообщили, что airBaltic усилит контроль над авиакомпаниями, а пассажирке, собаку которой не взяли на самолет, покроют все расходы.
Предприятие было на связи с пассажиркой и договорились о том, что собаку-поводыря вместе с матерью пассажирки сегодня доставят в Малагу, а послезавтра обратно в Ригу. airBaltic покроет все расходы на полеты, а также возвратит расходы пассажирки, связанные с полетом в воскресенье.
airBaltic приносит извинения за эту ситуацию и берет на себя ответственность, а также согласен, что такие случаи неприемлемы, заявили представители компании.
В то же время авиакомпания airBaltic уже получила подтверждение, что предприятие "Carpatair" пересмотрит свои условия оказания услуг и в дальнейшем, начиная с этого момента, собаки-поводыри будут приняты.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!