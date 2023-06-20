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Видео ⟩ Водитель Volvo отличился беспрецедентной дерзостью на дороге

rus.tvnet.lv
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Нарушение на дороге
Нарушение на дороге Фото: Ekrānuzņēmums no video

В литовском городе Клайпеде водитель Volvo показал свое неуважение к другим участникам дорожного движения, а также чуть не стал причиной аварии.

Сообщается, что кадры были сняты в минувшее воскресенье, 18 июня.

Видно, что в этом районе ведутся ремонтно-дорожные работы, а движение довольно интенсивное. Внезапно рядом с автомобилем автора видео появляется черный автомобиль Volvo, который основательно "подрезал" автора видео.

Правда, на этом все не закончилось, ведь водитель Volvo и не подумал тормозить. Он продолжил движение по всем полосам, а потом "подрезал" дорогу еще и Opel.

Только по счастливой случайности маневры Volvo не привели к аварии.

Многие пользователи соцсетей стыдят водителя Volvo за такое поведение на дороге. Между тем другие шутят, что водитель думал, что играет в популярную видеоигру GTA.

Один пользователей высказал мнение, что водитель Volvo выпил несколько энергетических напитков Red Bull. Другой пошутил, что "может быть, навигационная система вдруг сказала резко повернуть налево".

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