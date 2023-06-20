Видео ⟩ Водитель хотел объехать пробку, но наткнулся на полицию

На видеозаписи видно, что первым объехал пробку черный Volkswagen Golf, за ним последовал белый Ford Ranger. Правда, для второго водителя этот маневр закончился не так удачно.

Видно, что белый пикап решил выехать на встречную полосу и продолжить движение там, но навстречу ему уже двигалась полицейская машина. Позже видно, что автомобиль Ford Ranger с бельгийскими номерами едет задним ходом в сопровождении полиции к месту, где он будет давать объяснения по поводу произошедшего.

Люди бросились комментировать действия водителя белого пикапа. "Выражение, что большой может позволить себе все, на этот раз не сработало", - отмеьтл один из пользователей соцсетей.

Тем временем другой пользователь прокомментировал: "Удивительно! Несмотря на суровые штрафы, на дорогах все еще есть такие люди, которые ждут наказания".

"Тот, кто пытается сократить расстояние, возвращается домой намного позже", - пошутил еще один водитель.