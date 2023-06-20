Видео ⟩ Магазину, в который "влетел" автомобиль, нанесен огромный ущерб

Тяжелая авария в Екабпилсе вызвала большой резонанс - люди описывали услышанный шум как звук приглушенного взрыва.

Участок дороги под окнами многоквартирного дома обычно служит парковкой. Многим владельцам повезло, так как лихач каким-то образом ухитрился проехать между автомобилями, не повредив их.

О безумном маршруте Audi A6 судить несложно - молодой человек ехал по улице, потерял управление и не смог повернуть налево.

Вместо этого машина помчалась прямо. Перед ней было несколько препятствий, в том числе канава, которая послужила трамплином и подбросила машину на несколько метров от земли.

На месте работали полиция, медики и пожарные. Молодого человека вытащили из разбитой машины, говорят, он был в сознании, рассказывает свидетель.

К счастью, в пять утра в магазине мебели Labas mebeles никого не было, так как водитель Audi A6 разрушил половину магазина. Диваны, матрасы, шкафы, столы, картины и многие другие предметы были безвозвратно повреждены.

Нанесенный ущерб оценивается в 113 000 евро, но сумма рассчитана только за поврежденный товар - автомобиль также повредил строительные конструкции, которые теперь придется восстанавливать.

Кроме того, во время ремонта посетители не смогут делать покупки, а бизнес на некоторое время нужно будет остановить.

Видео: Сюжет программы Degpunktā