Бусулис дает концерт в поддержку пострадавших от наводнения в Херсоне

Общество Tavi draugi во вторник, 20 июня, в 19:00 приглашает на благотворительный концерт, на котором выступят Интарс Бусулис и Abonementa orķestris, а также группа Very Cool People. Концерт посвящен жертвам наводнения в результате взрыва Каховской ГЭС. Он состоится в ангаре объединения Tavi draugi в Риге, на ул. Вентспилс, 50, К-3, и откроет серию благотворительных концертов "Ангарские закаты" (Angāra saulrieti).
Плата за вход - пара длинных резиновых сапог или финансовое пожертвование на их приобретение.