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Бусулис дает концерт в поддержку пострадавших от наводнения в Херсоне

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Интарс Бусулис
Интарс Бусулис Фото: publicitātes

Общество Tavi draugi во вторник, 20 июня, в 19:00 приглашает на благотворительный концерт, на котором выступят Интарс Бусулис и Abonementa orķestris, а также группа Very Cool People. Концерт посвящен жертвам наводнения в результате взрыва Каховской ГЭС. Он состоится в ангаре объединения Tavi draugi в Риге, на ул. Вентспилс, 50, К-3, и откроет серию благотворительных концертов "Ангарские закаты" (Angāra saulrieti).

Плата за вход - пара длинных резиновых сапог или финансовое пожертвование на их приобретение.

Концерт во вторник является первым из четырех благотворительных концертов "Ангарские закаты", которые этим летом будут посвящены различным насущным нуждам гражданского населения и армии Украины и которые организует ассоциация Tavi draugi, чтобы выразить искреннюю благодарность всем гражданам Латвии за их поддержку Украины с начала войны.

Программа мероприятия: 

  • 19:00 - открытие. Концерт группы Very Cool People;
  • 20:00 - Дайнис Руденс. Демонстрация футболок, посвященных Украине. Трафаретные тексты были созданы совместно с писателем Рвинсом Варде;
  • 20:30 - Интарс Бусулис и Abonementa orķestris;
  • 21:30 - завершение концерта. 

Вход на концерт 20 июня за пожертвования - Tavi draugi призывает вместо входного билета пожертвовать пару длинных резиновых сапог, которые очень нужны для ликвидации последствий наводнения, или сделать целевое пожертвование на входе. Пожертвованные резиновые сапоги могут быть бывшими в употреблении, но в хорошем состоянии.

Более подробная информация - ЗДЕСЬ.

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