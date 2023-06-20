Бусулис дает концерт в поддержку пострадавших от наводнения в Херсоне

Концерт во вторник является первым из четырех благотворительных концертов "Ангарские закаты", которые этим летом будут посвящены различным насущным нуждам гражданского населения и армии Украины и которые организует ассоциация Tavi draugi, чтобы выразить искреннюю благодарность всем гражданам Латвии за их поддержку Украины с начала войны.

Программа мероприятия:

19:00 - открытие. Концерт группы Very Cool People;

20:00 - Дайнис Руденс. Демонстрация футболок, посвященных Украине. Трафаретные тексты были созданы совместно с писателем Рвинсом Варде;

20:30 - Интарс Бусулис и Abonementa orķestris;

21:30 - завершение концерта.

Вход на концерт 20 июня за пожертвования - Tavi draugi призывает вместо входного билета пожертвовать пару длинных резиновых сапог , которые очень нужны для ликвидации последствий наводнения, или сделать целевое пожертвование на входе. Пожертвованные резиновые сапоги могут быть бывшими в употреблении, но в хорошем состоянии.

Более подробная информация - ЗДЕСЬ.