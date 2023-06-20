Борьба с русификацией в топонимах: Левитс призвал принять соответствующий закон

Однако, по мнению президента, есть еще одно наследие советской оккупационной власти и связанной с ней политики русификации и колониализма России - названия улиц и другие топонимы.

"Большое количество названий улиц и географических названий, которые напоминают о второстепенных деятелях советской оккупации, местных коллаборационистах или иным образом явно ассоциируются с Советским Союзом или царской Россией, до сих пор являются частью нашей общественной среды", - говорится в заявлении.

Президент призвал Сейм принять закон о переименовании названий, введенных коммунистическим тоталитарным режимом и в ходе политики русификации.

"Закон должен включать в себя следующее: перечень названий улиц и других географических названий, которые соответствующие самоуправления должны переименовать, обязанность самоуправлений переименовать эти названия в течение одного года и норму о расходах, связанных с переименованием", - сказал Левитс, отметив, что расходы должно взять на себя государство.

В заявлении президент ссылается на составленный обществом "Центр общественной памяти" список, содержащий более 80 подлежащих переименованию названий улиц.