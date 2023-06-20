Зарегистрирована партия "Вместе для Латвии"; ее председатель - исключенный из "Согласия" Барташевич

Как сообщалось, 2 апреля 217 жителей Резекне создали новую политическую партию "Вместе для Латвии", председателем которой был избран исключенный из "Согласия" мэр Резекне Александр Барташевич.

В правление партии были избраны Барташевич и другие бывшие политики "Согласия" Андрей Клементьев, Екатерина Иванова, Карина Барткевич, заместитель председателя Резекненской городской думы Алексей Стец, член Резекненской краевой думы Зигфрид Лукашевич, член Саласпилсской краевой думы Людмила Федоркова, бывший председатель Лудзенской думы Евгения Кущ, ранее беспартийный депутат Екабпилсской думы Андрей Гаврилов, баллотировавшийся на выборах от списка "Согласия", член правления SIA Olimpikas sporta centrs Rēzekne Екатерина Мейране, а также Дмитрий Арестов и Инара Мицкане.

Как заявил Барташевич агентству LETA после учредительного съезда партии, отсрочки с регистрацией партии не будет. В списке учредителей 217 членов, в том числе депутаты от Екабпилсского, Лудзенского и Резекненского самоуправлений.