"Это цинично": чиновник о родителях Юстине, которых, возможно, подозревают в ее убийстве

Портал Apollo.lv поговорил с главой Наутренского волостного управления Ливией Плавинской, которая подтвердила неофициальную информацию об аресте родителей семилетней Юстине Рейниковой, тело которой со следами нанесения побоев было найдено во вторник, 20 июня, спустя полтора месяца после ее исчезновения.
"Их забрали, да, это было до восьми часов", - сказала Плавинская о предполагаемом задержании отца и примерной матери Юстине.
"[Настроение] ужасное. Ужасное. В принципе, процентов 80 здесь были убеждены, что такое может быть. Просто, пока виновник не найден, мы не можем об этом говорить. Уже тогда мы, все соседи, говорили, что вообще не видели ту девочку в тот день", - сказала Плавинска.
Она также рассказывает, что дети, игравшие во дворе, ранее говорили, что не видели там Юстине.
"У нас было такое ощущение. Конечно, мы не знали до конца, что и почему. Мы и сейчас не знаем до конца, что и почему - то ли это несчастный случай, то ли что... Во всяком случае, это очень цинично со стороны родителей - зная это [о смерти девочки - прим. ред.], заставить нас всех искать, бояться... А еще тратить госсредства... Вина есть в любом случае - хотя бы потому, что скрывали это. Но по логике они виноваты".
На вопрос о том, планируется ли прощание с маленькой Юстине, отвечает, что жители Роговки "в таком шоковом состоянии, что никто даже не говорит об этом".
Еще большим шоком для местных жителей стало то, что в заявлении Государственной полиции упоминаются явные травмы на теле девочки.
Галерея: Поиски Юстине Рейниковой
"Другое - это осознание того, с какими людьми мы живем рядом. Это, наверное, еще больший шок - мы верим, поддерживаем, относимся с любовью, а оказывается, что этот человек цинично прошелся по костям, трупам, трупу ребенка. ... Это непостижимо. Безумие".
Отец маленькой Юстине, Владимир, вечером 26 мая сообщил интернет-журналу Klik: "Конечно, мы надеемся найти ее живой".
Исчезновение Юстине Рейниковой
Пропавшая в начале мая в Роговке семилетняя Юстине Рейникова найдена убитой, по подозрению в преступлении задержаны два человека, сообщили агентству LЕТА в Государственной полиции.
Тело девочки с видимыми телесными повреждениями было закопано в подвале заброшенного дома посреди леса в нескольких десятках километров от ее дома.
По подозрению в совершении убийства задержаны два человека, которые в настоящее время находятся в изоляторе временного содержания. Решение о применении меры пресечения к ним будет принято в ближайшие дни.
Полиция начала уголовный процесс по ст. 117 Уголовного закона - убийство при отягчающих обстоятельствах. Такое преступление наказывается пожизненным лишением свободы или лишением свободы на срок от 10 до 20 лет с испытательным сроком до трех лет, с конфискацией имущества или без нее.
Госполиция продолжает расследование, назначены экспертизы. Более подробной информации полиция пока не предоставляет.
Семилетняя Юстине вечером 5 мая пропала со двора своего дома в Роговке Наутренской волости. В течение всего этого времени полиция и добровольцы вели масштабные поиски девочки, обследовав десятки квадратных километров, но поиски долгое время не давали результата.
Латвийское телевидение (LTV) ранее сообщило, что семья пропавшей девочки находилась в поле зрения сиротского суда. Отец и мачеха девочки с четырьмя детьми переехали в Роговку около шести месяцев назад. Из-за проблем со здоровьем Юстине не посещала местную школу. Биологическая мать девочки проживает за границей. По данным LTV, задержаны именно отец и мачеха Юстине.
Видео: Поиски Юстине Рейниковой
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