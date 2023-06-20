"Это цинично": чиновник о родителях Юстине, которых, возможно, подозревают в ее убийстве

"Их забрали, да, это было до восьми часов", - сказала Плавинская о предполагаемом задержании отца и примерной матери Юстине.

"[Настроение] ужасное. Ужасное. В принципе, процентов 80 здесь были убеждены, что такое может быть. Просто, пока виновник не найден, мы не можем об этом говорить. Уже тогда мы, все соседи, говорили, что вообще не видели ту девочку в тот день", - сказала Плавинска.

Она также рассказывает, что дети, игравшие во дворе, ранее говорили, что не видели там Юстине.

"У нас было такое ощущение. Конечно, мы не знали до конца, что и почему. Мы и сейчас не знаем до конца, что и почему - то ли это несчастный случай, то ли что... Во всяком случае, это очень цинично со стороны родителей - зная это [о смерти девочки - прим. ред.], заставить нас всех искать, бояться... А еще тратить госсредства... Вина есть в любом случае - хотя бы потому, что скрывали это. Но по логике они виноваты".