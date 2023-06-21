В Вентспилсе полицейский задержал мужчину, который угрожал застрелить охранника

На прошлой неделе, 14 июня, около 15:00 сотрудник Государственной полиции находился в Вентспилсе в свободное от работы время, и на улице мимо него прошел мужчина, который привлек его внимание. Полицейский заподозрил, что у мужчины находится оружие, возможно, дробовик, и решил проследить за ним.

Полицейский стал свидетелем того, что мужчина, подойдя к двум лицам, находившимся возле магазина, достал предмет, похожий на ружье, нацелился на одного из мужчин и угрожал убить его.

Сотрудник Государственной полиции, осознавая опасность ситуации и принимая во внимание, что он не при исполнении служебных обязанностей и не вооружен, немедленно позвонил сотрудникам муниципальной полиции.

Мужчина же убрал оружие и ушел, но сотрудник государственной полиции последовал за ним. На место прибыли сотрудники муниципальной полиции, которые совместно с Государственной полицией задержали мужчину.

Полиция установила, что нападавший ранее имел конфликт с мужчиной, выполнявшим обязанности охранника магазина. При обыске у мужчины был обнаружен предмет, похожий на оружие, и 20 патронов.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по двум эпизодам - ​​за хранение и ношение огнестрельного оружия и патронов к нему без соответствующего разрешения и за угрозу убийством.

Наиболее строгое наказание за такие преступления - лишение свободы на срок до трех лет. Государственная полиция продолжает свою работу в рамках возбужденного уголовного дела.

Государственная полиция напоминает, что ни одно лицо не считается виновным, пока его вина в совершении уголовного правонарушения не будет доказана в установленном законом порядке.