Украина: ВСУ отражают масштабное наступление РФ на востоке страны

Восток Украины остается основным направлением атак противника, заявила Анна Маляр.

"Цель - выйти на границы Донецкой и Луганской областей. Вблизи Бахмута ситуация неизменна, ежедневно происходит по несколько боевых столкновений, линия стабильна.

В целом на востоке наши войска крепко держат позиции, отражая постоянные вражеские атаки и нанося оккупанту максимальные потери", - утверждает Маляр.

Кроме того, она заявила о "частичных успехах" на Запорожском направлении. Ранее этот же термин использовал спикер Генштаба Андрей Ковалев в эфире национального телемарафона.

В среду, 21 июня, президент Украины Владимир Зеленский дал интервью BBC, где признал, что спустя несколько недель после начала контрнаступления Украины продвижение на поле боя идет "медленнее, чем хотелось бы".

По словам Зеленского, наступление идет медленно, потому что российские войска заминировали 200 тыс. квадратных километров украинской территории.

"Некоторые люди воспринимают это как голливудский фильм и ждут результатов прямо сейчас. Это не так. На карту поставлены жизни людей", - сказал президент Украины.

"Чего бы кто-то ни хотел, включая попытки давления на нас, при всем уважении, мы будем продвигаться на поле боя так, как сочтем нужным", - добавил Владимир Зеленский.