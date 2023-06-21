Скандального блогера Эндрю Тейта обвинили в изнасиловании

Также обвинения предъявлены брату Тейта Тристану и двум их сообщникам. Все обвиняемые отказались признать вину.

Братьев арестовали в Бухаресте в декабре 2022 года. В марте после решения судьи их отправили под домашний арест.

В обвинении говорится, что четверо обвиняемых в 2021 году создали организованную преступную группировку для нелегальной перевозки людей в Румынии и других странах, включая США и Великобританию.

В документе приводятся имена семерых пострадавших, которые были завербованы братьями путем ложных обещаний любви и брака.

После этого, по словам прокуроров, предполагаемых жертв развозили по домам в Валахии, где запугивали, держали под постоянным контролем и слежкой и вгоняли в долги. При этом обвиняемые, предположительно, заставляли женщин сниматься в порно, которое размещали в соцсетях.

Также прокуроры утверждают, что один из обвиняемых в марте прошлого года дважды изнасиловал одну из жертв.

Как ожидается, судебный процесс может занять несколько лет.

В отношении братьев также расследуются обвинения в отмывании денег и контрабанде несовершеннолетних - им может быть дан отдельный ход.

Бывший кикбоксер Эндрю Тейт, имеющий гражданство США и Великобритании, в 2016 году был выгнан с британского телешоу Big Brother ("Большой брат") после того, как в интернете появилось видео, на котором он избивал женщину.

Несмотря на многочисленные запреты в соцсетях, Тейт приобрел немалую популярность среди молодых мужчин, пропагандируя роскошный образ жизни.