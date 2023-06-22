Видео ⟩ Водитель BMW начал драму на дороге, она закончилась ударом по лицу

Итак, как видно на ролика, автор видео решает перестроиться в левую полосу и обогнать впереди едущий BMW, но в тот момент агрессивный водитель вжимает газ в пол и не позволяет завершить маневр.

Через пару секунд видно, что BMW едет по двум полосам и очень грубо отрезает дорогу водителю, который едет по левому краю. Кроме того, руководитель BMW начинает стремительно тормозить. Автор видео быстро переходит к правой полосе, но BMW отвечает с таким же маневром, не давая себя обогнать.

Так два водителя обменивались "любезностями" несколько раз до тех пор, пока движение не замедлилось, и водитель BMW дважды чуть не вызвал аварию. В какой-то момент движение остановилось, водитель BMW вышел из своего автомобиля и направился в сторону автора видео. Оба несколько секунд объяснялись, как слышно, все происходило на высоких тонах. Потом водитель BMW садится обратно в машину, и оба продолжают путь.

Автор видео рассказывал, что произошло до этого: "Инцидент произошел в Чехии. Я ехал на скорости 130 км/ч и хотел обогнать машину, которая ехала впереди меня со скоростью около 100 км/ч. По левому краю проехал другой автомобиль на 135 км/ч. Когда полоса была свободна, я показал поворот и начала маневр".

В этот момент сзади появился черный BMW, который буквально летел на 200 км/ч. Водитель BMW сигнализировал фонарями и курил. Водитель BMW считает, что автор видео заехал "на его полосу".

Автор видео отметил, что BMW появился очень быстро и не запустил его на левую полосу, чтобы обогнать проезжающую машину. Водитель BMW продолжал агрессию на дороге. Все это закончилось тем, что водитель BMW ударил по лицу автора видео.