Как выбрать наиболее подходящую сыворотку для кожи?

Для того, чтобы добиться здоровой и гладкой кожи лица требуется регулярный уход. Очищение, увлажнение и защита кожи – краеугольные камни сияющей кожи на разных этапах жизни. В то время, когда ритуал ухода за кожей лица якобы установлен, вы все еще можете чувствовать, что коже чего-то не хватает, и не исключено, что сыворотка может стать необходимым дополнительным средством в ежедневном ритуале для достижения еще более сияющей и красивой кожи лица. На что следует обратить внимание при выборе сыворотки, и какая из сывороток может быть наиболее подходящей для нужд кожи, – рассказывает Арта Богданова, консультант Apotheka.
"Сыворотка представляет собой маловязкий косметический продукт, содержащий концентрированное количество активных ингредиентов. Чаще всего создается на водной основе, текстура более жидкая, чем крем и гель. Часто сыворотка также может содержать различные ценные для кожи масла, например, касторовое масло, богатое витамином Е и борющееся со свободными радикалами, или соевое масло, повышающее синтез коллагена в коже. Легкая консистенция сыворотки позволяет активным веществам легко и глубоко впитываться в слои кожи, благодаря чему достигается желаемый эффект лучше, чем при использовании крема, лосьона или флюида. Следует помнить, что
при попадании активных веществ в более глубокие слои эпидермиса ценные компоненты в небольшом количестве остаются на поверхности, поэтому после нанесения сыворотки необходимо увлажнить ее кремом, лосьоном или жидкостью, подходящей для типа кожи.
В свою очередь, если вы используете сыворотку утром, то не забудьте нанести солнцезащитный крем после использования увлажняющего средства", – рассказывает говорит Арта Богданова, консультант аптечной сети Apotheka.
Сыворотка, ампула или флюид – что выбрать?
В состав сывороток обычно входит несколько активных веществ, предназначенных для определенной цели, например, для осветления тона кожи или выравнивания пигментных пятен, борьбы с морщинками, интенсивного увлажнения кожи и т. д. Сыворотку легко смешивать с другими косметическими средствами, такими как ампулы или флюиды. Флюид представляет собой более разбавленную форму, и его формула больше подходит для комбинированной и жирной кожи, для которой увлажняющий крем может оказаться слишком "тяжелым". Ампула, напротив, высококонцентрирована, но содержит меньше активных веществ, чем сыворотка. Ампулы рекомендуются для использования, когда для решения конкретной проблемы кожи требуется "турбодоза" одного ингредиента, а сыворотку можно использовать в качестве многозадачного средства, дополняющего ваш ежедневный ритуал по уходу за кожей лица.
Как правильно использовать сыворотку?
Сыворотку можно использовать один или два раза в день после очищения и тонизирования кожи перед нанесением крема. Частота ее использования зависит от желаемой цели и концентрации действующих веществ продукта, поэтому следует внимательно ознакомиться с условиями ее применения на упаковке. Следует отметить, что активные вещества не всех сывороток совместимы с УФ-лучами, поэтому рекомендуется использовать эти продукты на ночь.
"Антипигментные и антиоксидантные сыворотки лучше всего действуют, если их использовать утром, поскольку они помогают защитить кожу от загрязнения окружающей среды и свободных радикалов. Антивозрастные сыворотки больше подходят для ночного использования, позволяя ингредиентам работать с суточным ритмом организма и регенерацией кожи. Увлажняющие сыворотки для более сухой кожи можно использовать два раза в день, чтобы сохранить кожу более увлажненной. При использовании сыворотки требуется от двух до четырех капель размером с горошину. Важно нанести сыворотку на чистую, сухую кожу и затем подождать не менее 30–60 секунд, пока она впитается, а затем уже наносить другие средства", – указывает консультант аптечной сети Apotheka Арта Богданова.
Как выбрать наиболее подходящую для нужд кожи сыворотку?
- Антивозрастные сыворотки могут помочь предотвратить или уменьшить появление тонких линий и морщин. Синтез коллагена в организме с возрастом снижается, поэтому морщины и морщины на коже лица становятся более выраженными. Активные ингредиенты, такие как ретинол (витамин А), бакучиол (натуральная альтернатива ретинолу) и ниацинамид (витамин В3), стимулируют уровень гиалуроновой кислоты в коже, делая ее гладкой и увлажненной, уменьшая видимые признаки старения.
- Осветляющие (отбеливающие) сыворотки предназначены для предотвращения гиперпигментации и уменьшения изменений тона кожи. Эти сыворотки содержат аскорбиновую кислоту (витамин С), антиоксидант, который ингибирует фермент, отвечающий за выработку меланина. Кроме того, в отбеливающих сыворотках используется ниацинамид, который является еще одним эффективным ингредиентом для уменьшения пигментных пятен.
- Увлажняющие сыворотки обеспечивают интенсивное увлажнение и подходят для всех типов кожи. Человеку не всегда удается каждый день выпивать достаточное для организма количество воды, поэтому необходимое увлажнение кожи можно обеспечить с помощью сыворотки. Наиболее распространенным ингредиентом увлажняющих сывороток является гиалуроновая кислота, которая притягивает молекулы воды и помогает коже восстановить свою эластичность, а также способствует синтезу коллагена.
- Для сужения пор рекомендуются сыворотки с альфа-гидроксикислотами (AHA), такими как гликолевая или молочная кислота, а также с салициловой кислотой, которая является бета-гидроксикислотой (BHA). Эти кислоты отшелушивают кожу, помогают избавиться от омертвевших клеток кожи, лечат поры, удаляя бактерии и сужая их.
- Антиоксидантные сыворотки подойдут для общей защиты кожи. Они помогут защитить кожу от вредного воздействия окружающей среды и ультрафиолетовых лучей, а также будут бороться со старением кожи. Основными ингредиентами антиоксидантных сывороток являются витамины С и Е, ресвератрол и ниацинамид.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!