Как выбрать наиболее подходящую сыворотку для кожи?

"Сыворотка представляет собой маловязкий косметический продукт, содержащий концентрированное количество активных ингредиентов. Чаще всего создается на водной основе, текстура более жидкая, чем крем и гель. Часто сыворотка также может содержать различные ценные для кожи масла, например, касторовое масло, богатое витамином Е и борющееся со свободными радикалами, или соевое масло, повышающее синтез коллагена в коже. Легкая консистенция сыворотки позволяет активным веществам легко и глубоко впитываться в слои кожи, благодаря чему достигается желаемый эффект лучше, чем при использовании крема, лосьона или флюида. Следует помнить, что

В состав сывороток обычно входит несколько активных веществ, предназначенных для определенной цели, например, для осветления тона кожи или выравнивания пигментных пятен, борьбы с морщинками, интенсивного увлажнения кожи и т. д. Сыворотку легко смешивать с другими косметическими средствами, такими как ампулы или флюиды. Флюид представляет собой более разбавленную форму, и его формула больше подходит для комбинированной и жирной кожи, для которой увлажняющий крем может оказаться слишком "тяжелым". Ампула, напротив, высококонцентрирована, но содержит меньше активных веществ, чем сыворотка. Ампулы рекомендуются для использования, когда для решения конкретной проблемы кожи требуется "турбодоза" одного ингредиента, а сыворотку можно использовать в качестве многозадачного средства, дополняющего ваш ежедневный ритуал по уходу за кожей лица.