Левитс: железный занавес сегодня опустился у Зилупе

Он подчеркнул, что этот занавес разделяет два мира несовместимых ценностей, поэтому Латвии необходимо терпеливо, но неотступно продолжать строить общество, невосприимчивое к "русскому миру" во всех его проявлениях.

"Сплоченное общество - это не то общество, которое кое-как слеплено любой ценой. Сплоченным может быть только общество, основанное на общих ценностях - латышскости, демократии, европейской принадлежности. Ценностях, которые люди считают своими", - сказал он.

Левитс подчеркнул, что в Латвии достигнут достаточный консенсус по вопросам демократии и европейской принадлежности, но еще не достигнут консенсус по вопросу латышскости. Для значительной части общества это данность, но есть и те, кто все еще мечтает о комфортном для себя "русском мире", а другие не видят остатков российского и советского колониализма и русификации, привыкли или смирились с ними.

Президент отметил, что латышскость - это прочный фундамент гражданского общества в Латвии, но это никоим образом не умаляет право национальных меньшинств сохранять свою национально-культурную идентичность.