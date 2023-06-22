Многолетняя неспособность обустроить государственную границу вызывает сожаление, заявил президент Латвии Эгил Левитс, выступая перед депутатами Сейма на последнем заседании весенней сессии.
Левитс: железный занавес сегодня опустился у Зилупе
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Эта неспособность дискредитирует государственную власть в глазах латвийского общества, подчеркнул он.
В первой части своего выступления президент коснулся вопросов безопасности и задач, которые Латвии предстоят в этой сфере.
Он напомнил, что принятая на Мадридском саммите новая стратегическая концепция НАТО предусматривает, что враг должен быть остановлен на границе, и, возможно, на восточной границе Латвии.
Поднять безопасность на новый уровень за последние полтора года Латвии удалось благодаря тесному сотрудничеству президента, министров иностранных дел и обороны, руководства Сейма и комиссии по иностранным делам. Левитс подчеркнул, что Латвия единственная из стран Балтии вернулась из Мадрида с подписанным соглашением - меморандумом о взаимопонимании о размещении на ее территории бригады НАТО. Сегодня главная задача государства - строительство полигона в Селии, повышение боеспособности и численности Национальных вооруженных сил.
Президент отметил, что число молодых людей, записавшихся в первый призыв службы государственной обороны, в полтора раза превысило ожидаемое. По его мнению, это хороший ответ скептикам и возражающим против обязательной службы.
Левитс выразил уверенность в том, что через несколько лет молодые люди будут считать службу в армии почетной. Этому будет способствовать и недавно введенное в школах обучение военному делу.
Президент отметил, что через две недели в Вильнюсе состоится саммит НАТО, на котором необходимо обеспечить выполнение решений Мадридского саммита, в частности, создание интегрированной системы противовоздушной и противоракетной обороны в Балтии. Левитс подчеркнул, что "горячим" вопросом саммита будет будущее Украины в НАТО.
Левитс считает, что Украина должна быть принята в НАТО вскоре после окончания войны.
"Мы должны суметь убедить в этом других партнеров по НАТО хорошими аргументами. Это необходимо для того, чтобы предотвратить следующую войну. Если России позволят восстановиться и перегруппироваться, следующая война будет неизбежна. Мир вступил в новую эпоху нестабильности и непредсказуемости. Это угрожает международному правовому миропорядку, который был установлен после Второй мировой войны и до сих пор более или менее обеспечивал мир во всем мире", - сказал Левитс.
По словам президента, Латвия должна продолжать усилия по созданию международного трибунала для расследования преступлений России против Украины. Он подчеркнул, что Россия не была наказана ни за оккупацию стран Балтии, ни за другие международные преступления, но рано или поздно она должна получить наказание.
Далее Левитс заявил, что железный занавес сегодня опустился на границе у Зилупе.
Он подчеркнул, что этот занавес разделяет два мира несовместимых ценностей, поэтому Латвии необходимо терпеливо, но неотступно продолжать строить общество, невосприимчивое к "русскому миру" во всех его проявлениях.
"Сплоченное общество - это не то общество, которое кое-как слеплено любой ценой. Сплоченным может быть только общество, основанное на общих ценностях - латышскости, демократии, европейской принадлежности. Ценностях, которые люди считают своими", - сказал он.
Левитс подчеркнул, что в Латвии достигнут достаточный консенсус по вопросам демократии и европейской принадлежности, но еще не достигнут консенсус по вопросу латышскости. Для значительной части общества это данность, но есть и те, кто все еще мечтает о комфортном для себя "русском мире", а другие не видят остатков российского и советского колониализма и русификации, привыкли или смирились с ними.
Президент отметил, что латышскость - это прочный фундамент гражданского общества в Латвии, но это никоим образом не умаляет право национальных меньшинств сохранять свою национально-культурную идентичность.
"Я всегда последовательно выступал за единую школу на латышском языке. 13-й Сейм наконец принял это решение, пусть и с большим опозданием, но все же, и исторически это ставит точку продолжению разделения нашего народа", - сказал президент, добавив, что с 2026/2027 учебного года в школах как второй иностранный будет преподаваться один из европейских языков, а не русский, что является последовательным шагом к дальнейшему освобождению от колониального прошлого.
Левитс отметил, что за последний год в Латвии демонтировано много оккупационных памятников, но до сих пор есть улицы, символизирующие принадлежность Латвии к пространству России. Это давно пора изменить, поэтому он внес в Сейм законодательную инициативу о переименовании целого ряда улиц.
"Какое послание несут улицы Пионеров, Гагарина или Пушкина. То, что Латвия каким-то образом все еще принадлежит к российскому пространству даже сегодня, когда Россия в духе агрессивного империализма заявляет, что пространство "русского мира" гораздо шире ее границ?" - сказал президент. Если не у всех самоуправлений есть желание и возможность избавиться от такого наследия, которое не подобает свободной Латвии, то действовать должно государство, добавил он.
Левитс подчеркнул, что гражданская активность общества привела к тому, что во многих ситуациях русский язык больше не навязывается латышам. Однако, если общественного давления недостаточно, должны вмешаться законодатели и изменить закон, а не гарантировать законом продолжение колониальной и русификаторской политики царской России и Советского Союза в свободной и независимой Латвии.