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Движение трамваев в центре Риги восстановлено, но они едут с опозданиями

rus.tvnet.lv
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Трамвайное движение в Риге.
Трамвайное движение в Риге. Фото: TVNET

По техническим причинам на ул. 13 января, в Риге, в четверг временно остановилось движение 1-го, 2-го, 5-го, 7-го, 10-го и 11-го трамвайных маршрутов в обоих направлениях.

Как информирует Rīgas satiksme, сообщение возобновлено, но пассажиры должны считаться с опозданиями трамваев.

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