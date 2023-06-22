Движение трамваев в центре Риги восстановлено, но они едут с опозданиями

По техническим причинам на ул. 13 января, в Риге, в четверг временно остановилось движение 1-го, 2-го, 5-го, 7-го, 10-го и 11-го трамвайных маршрутов в обоих направлениях.
Informējam, ka 1., 2., 5., 7., 10. un 11. maršruta tramvajiem kustība tika atjaunota, taču lūgums ņemt vērā, tramvaji brauc ar kavējumu.— Rīgas satiksme (@Rigassatiksme_) June 22, 2023
Как информирует Rīgas satiksme, сообщение возобновлено, но пассажиры должны считаться с опозданиями трамваев.
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