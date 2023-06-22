Чт, 22.06.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Чем будет заниматься Левитс после ухода с должности?

rus.tvnet.lv
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Эгил Левитс
Эгил Левитс Фото: Ilmārs Znotiņš, Valsts prezidenta kanceleja

После окончания срока своих полномочий Эгил Левитс планирует участвовать в международных форумах в качестве эксперта, рассказал от  интервью Латвийскому телевидению.

Сообщается, что Левитсу поступило много предложений, которые он рассмотрит после 8 июля, когда истечет срок его полномочий.

Его приглашают высказать свое мнение на различных международных форумах как эксперта и как бывшего главу государства, и он с удовольствием это сделает.

Его первая такая поездка состоится сразу в Нью-Йорк, на Всемирный юридический конгресс, сразу после окончание его срока.

Левитс также отложил несколько научных академических проектов, которыми он не мог заниматься, пока был президентом, но теперь он вернется к ним. 

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх