Чем будет заниматься Левитс после ухода с должности?

Сообщается, что Левитсу поступило много предложений, которые он рассмотрит после 8 июля, когда истечет срок его полномочий.

Его приглашают высказать свое мнение на различных международных форумах как эксперта и как бывшего главу государства, и он с удовольствием это сделает.

Его первая такая поездка состоится сразу в Нью-Йорк, на Всемирный юридический конгресс, сразу после окончание его срока.

Левитс также отложил несколько научных академических проектов, которыми он не мог заниматься, пока был президентом, но теперь он вернется к ним.