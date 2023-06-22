Чем будет заниматься Левитс после ухода с должности?

После окончания срока своих полномочий Эгил Левитс планирует участвовать в международных форумах в качестве эксперта, рассказал от интервью Латвийскому телевидению.
Сообщается, что Левитсу поступило много предложений, которые он рассмотрит после 8 июля, когда истечет срок его полномочий.
Его приглашают высказать свое мнение на различных международных форумах как эксперта и как бывшего главу государства, и он с удовольствием это сделает.
Его первая такая поездка состоится сразу в Нью-Йорк, на Всемирный юридический конгресс, сразу после окончание его срока.
Левитс также отложил несколько научных академических проектов, которыми он не мог заниматься, пока был президентом, но теперь он вернется к ним.
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