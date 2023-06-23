"Душил во время беременности": солдата НВС обвиняют в домашнем насилии

"Первый раз это было, когда меня душили, будучи беременной. Я лежала в постели, он лег мне на спину, придавил животом вниз на матрасе и душил сзади", - рассказывает Синтия о своем горьком опыте.

Женщина познакомилась с солдатом Национальных вооруженных сил Дайнисом в 2018 году и через два года они начали жить вместе, так как Синтия забеременела. У Синтии был сын от первых отношений, а вскоре у пары родились девочки-близняшки.

"Он называет себя идеальным", - говорит Синтия. Мать также рассказывает, что два разных психолога подтвердили, что ее бывший партнер - социопат.

После очередного судебного разбирательства в прошлом году в Латвии Синтия и все ее дети уехали жить в Англию, где Департамент семейного права Верховной судебной палаты принял решение о том, что мужчине не будет разрешено посещать недвижимость, где Синтия проживает с детьми.

Тем временем предполагаемый агрессор обвинения отрицает.

О ситуации также проинформированы НВС. Они заявили, что с военнослужащим работают психологи.

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Видео: Сюжет передачи на латышском языке