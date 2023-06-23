Батискаф «Титан»: режиссер «Титаника» Джеймс Кэмерон говорит, что OceanGate предупреждали об опасности

По его словам, первая мысль была именно о том, что капсулу могло раздавить избыточным давлением воды.

На данный момент это и является основной версией гибели "Титана". Эксперты используют для описания этого явления термин имплозия.

В четверг официальный представитель ВМС США сообщил журналистам, что вскоре после того, как "Титан" потерял контакт с поверхностью, военно-морской флот обнаружил "акустические аномалии [то есть шум], соответствующие имплозии".

Эта информация была передана группе береговой охраны США, которая с ее помощью пыталась сузить радиус зоны поиска.

Кэмерон сказал Би-би-си, что для него прошедшая неделя "напоминала затянувшийся кошмарный спектакль, когда продолжается суета с бесконечными разговорами о стуках, кислороде и обо всем остальном".

"Я знал, что батискаф находится ровно под тем местом, откуда последний раз поступали данные о его глубине и местоположении. Именно там его и нашли", - говорит режиссер.

Он обращает внимание на то, что "Титан" нашли очень быстро только после того, как в четверг был развернут дистанционно управляемый подводный аппарат Victor 6000.

"OceanGate игнорировали предупреждения"

По словам Кэмерона, в гибели "Титана", спустившегося посмотреть на трагедию "Титаника", есть "ужасная ирония". До этого режиссер говорил в телевизионных интервью, что капитана "Титаника" неоднократно предупреждали об опасности айсбергов, но он эти предупреждения проигнорировал.

Аппарат "Титан" компании OceanGate (архивное фото) Фото: Reuters