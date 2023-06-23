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Батискаф «Титан»: режиссер «Титаника» Джеймс Кэмерон говорит, что OceanGate предупреждали об опасности

BBC News Русская служба
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BBC
Режиссер Джеймс Кэмерон совершил 33 погружения к останкам "Титаника"
Режиссер Джеймс Кэмерон совершил 33 погружения к останкам "Титаника" Фото: BBC News

Голливудский режиссер Джеймс Кэмерон, который снял культовый фильм "Титаник" и совершил множество погружений на большую глубину, сказал в интервью Би-би-си, что сразу после пропажи батискафа "Титан" он заподозрил самое худшее. Режиссер также сообщил, что компанию OceanGate, которая организовала погружение, неоднократно предупреждали об опасности экспедиций к затонувшему "Титанику".

Батискаф "Титан", на борту которого находилось пять человек, перестал выходить на связь через 1 час и 45 минут после начала миссии в минувшее воскресенье. Поисковая операция продолжалась до вечера 22 июня, когда в море, неподалеку от места гибели "Титаника", были обнаружены обломки батискафа. Эксперты считают, что аппарат разрушился под тяжестью воды, все члены экипажа погибли.

Кэмерон, который сам погружался к остову "Титаника" 33 раза, говорит, что картина произошедшего стала ему понятна с самого начала.

"Я нутром чувствовал, что произошло. Если отказала электроника подлодки, вышла из строя ее система связи и одновременно вышел из строя транспондер слежения - подлодка пропала", - говорит Кэмерон.

Режиссер рассказал, что обзвонил свои контакты среди подводников и через час составил полное представление о случившемся. "Они погружались, их целью было спуститься на глубину 3800 метров, на отметке 3500 м с ними пропала связь и отключилась система слежения. Я сразу сказал, что потеря обеих систем может быть только результатом какой-то колоссальной катастрофы", - вспоминает Джеймс Кэмерон.

По его словам, первая мысль была именно о том, что капсулу могло раздавить избыточным давлением воды.

На данный момент это и является основной версией гибели "Титана". Эксперты используют для описания этого явления термин имплозия.

В четверг официальный представитель ВМС США сообщил журналистам, что вскоре после того, как "Титан" потерял контакт с поверхностью, военно-морской флот обнаружил "акустические аномалии [то есть шум], соответствующие имплозии".

Эта информация была передана группе береговой охраны США, которая с ее помощью пыталась сузить радиус зоны поиска.

Кэмерон сказал Би-би-си, что для него прошедшая неделя "напоминала затянувшийся кошмарный спектакль, когда продолжается суета с бесконечными разговорами о стуках, кислороде и обо всем остальном".

"Я знал, что батискаф находится ровно под тем местом, откуда последний раз поступали данные о его глубине и местоположении. Именно там его и нашли", - говорит режиссер.

Он обращает внимание на то, что "Титан" нашли очень быстро только после того, как в четверг был развернут дистанционно управляемый подводный аппарат Victor 6000.

"OceanGate игнорировали предупреждения"

По словам Кэмерона, в гибели "Титана", спустившегося посмотреть на трагедию "Титаника", есть "ужасная ирония". До этого режиссер говорил в телевизионных интервью, что капитана "Титаника" неоднократно предупреждали об опасности айсбергов, но он эти предупреждения проигнорировал.

Аппарат "Титан" компании OceanGate (архивное фото)
Аппарат "Титан" компании OceanGate (архивное фото) Фото: Reuters

Теперь, утверждает режиссер, история повторилась, поскольку компанию OceanGate, которой принадлежал "Титан", предупреждали, что она, как говорилось в одном коллективном заявлении, "идет по пути к катастрофе".

"Теперь у нас есть еще одно крушение, произошедшее, к сожалению, из-за той же ошибки - игнорирования предупреждений", - сказал Кэмерон.

Голливудский режиссер не первый, кто говорит о сомнениях в безопасности подводных экспедиций OceanGate. В частности, в распоряжении New York Times оказалось письмо, написанное в OceanGate Обществом морских технологий (MTS) - в нем говорится, что "эксперименты компании могут привести к негативным последствиям".

По словам Джеймса Кэмерона, за последний период из компании уволились несколько сотрудников.

Из судебных документов, связанных с другим делом, следует, что один из бывших сотрудников OceanGate предупреждал о потенциальных проблемах с безопасностью батискафа еще в 2018 году.

Также озабоченность техническими критериями OceanGate содержится в одном из отчетов инспекции за подписью директора компании по контролю за осуществлением морских операций Дэвида Лохриджа.

Джеймс Кэмерон известен своей любовью к подводному миру. Он не только опускался к месту гибели "Титаника", но и погружался в Марианскую впадину, на самую глубокую точку мирового океана. Значительная часть действия его последнего фильма "Аватар: Путь воды" (Avatar: The Way of Water) происходит под водой.

BBC
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