Батискаф «Титан»: режиссер «Титаника» Джеймс Кэмерон говорит, что OceanGate предупреждали об опасности

Голливудский режиссер не первый, кто говорит о сомнениях в безопасности подводных экспедиций OceanGate. В частности, в распоряжении New York Times оказалось письмо, написанное в OceanGate Обществом морских технологий (MTS) - в нем говорится, что "эксперименты компании могут привести к негативным последствиям".

Джеймс Кэмерон известен своей любовью к подводному миру. Он не только опускался к месту гибели "Титаника", но и погружался в Марианскую впадину, на самую глубокую точку мирового океана. Значительная часть действия его последнего фильма "Аватар: Путь воды" (Avatar: The Way of Water) происходит под водой.