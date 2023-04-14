Что скрывает латвийская земля? Охота с металлоискателем

После ссылки немец был возвращен в Германию, но с восстановлением независимости Латвии вернулся сюда. Вместе со своим товарищем по ГУЛАГу он неоднократно пытался найти нужное место, но безуспешно. В конце концов он отказался от поисков и вернулся в Германию. Сейчас его уже нет в живых, но легенда о зарытом кладе все еще жива. В 2019 году, следуя наставлениям деда, Давис попытал счастья вместе с человеком, который каждый день ходит с металлоискателем. Прошелся по обозначенному на карте месту, но тоже ничего не нашел. Однако к тому моменту это уже стало для Дависа хобби. С 2019 года он занимается поиском исторических свидетельств с помощью металлоискателя.