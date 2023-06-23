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Пригожин: Российская армия отступает, а Минобороны РФ обманывает Путина

rus.tvnet.lv
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Евгений Пригожин
Евгений Пригожин Фото: PRESS SERVICE OF "CONCORD"/REUTERS

Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин в новом видео заявил, что российские войска отступают на запорожском и херсонском направлениях, пишет "Медуза".

Видео распространила его пресс-служба.

"ВСУ продавливают российскую армию, мы умываемся кровью, резервы никто не дает, управления никакого нет", - заявил он. Минобороны РФ и Генштаб еще надеются, что могут выиграть эту войну, добавляет он.

"Но, поскольку отсутствует управление, отсутствуют военные успехи, руководство Минобороны тщательно обманывает президента", - считает Пригожин. 

Пресс-служба Пригожина опубликовала лишь первую часть записи. Она длится 30 минут. Почти все это время Пригожин критикует руководство Минобороны РФ и его главу Сергея Шойгу.

В частности, основатель ЧВК Вагнера заявил, что к 24 февраля 2022 года ситуация в Донбассе не отличалась от того, что происходило там с 2014-го. По словам Пригожина, российские и украинские военные обменивались в Донбассе ударами. Но со стороны Украины не было "безумной агрессии", и Украина не собиралась вместе с НАТО нападать на Россию. Минобороны РФ, говоря о готовящемся украинском наступлении, обманывало и население, и президента России, утверждает Пригожин.

Говоря о текущем положении на линии фронта, Пригожин подчеркнул, что продолжается обман со стороны руководства Минобороны РФ, а правда вскроется лишь в тот момент, когда "сборище этих мразей, понимая, что они просрали колоссальный кусок территории, соберутся и скажут, что они перегруппировались на более выгодные позиции". По словам Пригожина, такое уже было в Херсоне и Лимане, откуда ушли российские войска. При этом, российские солдаты продолжают гибнуть и получать тяжелые ранения, подчеркнул он. "Время стремительно схлопывается", - заключил Пригожин.

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