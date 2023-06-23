Незабываемый вид: танец диких лошадей на Замковом острове в Елгаве

Жеребята, рожденные в апреле и мае у диких лошадей Замкового острова в Елгаве, уже выросли, но пока не покидают своих матерей. Этой весной одна из кобыл родила близнецов, что редкость, подтвердил конюх Эйнар Нордманис. Оба жеребенка здоровы и бодры, хотя и конкурируют за материнское молоко и внимание.

Другой жеребенок, родившийся в этот сезон, оказался очень красивым - окраса черного шоколада с блестящей шерстью и густой гривой. Лошади в начале лета сытые и здоровые. Наблюдая за тем, как большие, красивые животные общаются между собой и скачут по лугу, временами кажется, что лошади танцуют. Поведение лошади сложное, отношения тоже. По словам Эйнара Нордманиса, в стае или гареме существует иерархия.

Конфликты между жеребцами - частое явление, но в драках лошади никогда не ранят друг друга до смерти. Если это и происходит, то только случайно.

Дикие лошади Замкового острова в Елгаве Фото: Jānis Škapars/TVNET

Кобылы обладают более мягким характером, чем самцы. Они любопытны и более уверенно подходят к людям. У каждой лошади свой характер - одна настолько любопытна, что покидает табун и пастбище, чтобы бродить в одиночестве, другая агрессивна и не упускает случая подраться, третью влечет вода.

На заливных лугах в пойме Лиелупе пасутся более 60 диких лошадей.