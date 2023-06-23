Пт, 23.06.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать
Незабываемый вид: танец диких лошадей на Замковом острове в Елгаве
Дикие лошади Замкового острова в Елгаве Фото: Jānis Škapars/TVNET
rus.tvnet.lv
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments

Жеребята, рожденные в апреле и мае у диких лошадей Замкового острова в Елгаве, уже выросли, но пока не покидают своих матерей. Этой весной одна из кобыл родила близнецов, что редкость, подтвердил конюх Эйнар Нордманис. Оба жеребенка здоровы и бодры, хотя и конкурируют за материнское молоко и внимание.

Другой жеребенок, родившийся в этот сезон, оказался очень красивым - окраса черного шоколада с блестящей шерстью и густой гривой. Лошади в начале лета сытые и здоровые. Наблюдая за тем, как большие, красивые животные общаются между собой и скачут по лугу, временами кажется, что лошади танцуют. Поведение лошади сложное, отношения тоже. По словам Эйнара Нордманиса, в стае или гареме существует иерархия.

Конфликты между жеребцами - частое явление, но в драках лошади никогда не ранят друг друга до смерти. Если это и происходит, то только случайно.

Дикие лошади Замкового острова в Елгаве
Дикие лошади Замкового острова в Елгаве Фото: Jānis Škapars/TVNET

Кобылы обладают более мягким характером, чем самцы. Они любопытны и более уверенно подходят к людям. У каждой лошади свой характер - одна настолько любопытна, что покидает табун и пастбище, чтобы бродить в одиночестве, другая агрессивна и не упускает случая подраться, третью влечет вода.

На заливных лугах в пойме Лиелупе пасутся более 60 диких лошадей.

Луга между реками Лиелупе и Дрикса - особо охраняемая природная территория европейского значения, ведь здесь - в самом сердце города - раскинулся уникальный уголок природы.

На лугах можно встретить значительное разнообразие растений и птиц.

Место идеально подходит для спокойных прогулок, здесь открывается прекрасный вид на город, реку, луговые цветы и диких лошадей, которые любопытны и готовы подойти к людям. Наблюдать за закатом можно со смотровой башни высотой 19,2 метра. На первый уровень башни могут попасть люди с ограниченными физическими возможностями. Также имеется хорошо оборудованное место для пикника. Однако добраться до острова сложно из-за масштабных строительных работ в начале острова.

Тропа здоровья, протянувшаяся до конца полуострова, где сливаются Лиелупе и Дрикса, будет открыта в первых числах июля. На данный момент прогулки по острову ограничены, потому что это время гнездования птиц.

Галерея: Дикие лошади Замкового острова в Елгаве

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments

Ключевые слова

Читать также
Актуально
Наверх