Нехватка офицеров и неравенство регионов: что известно о потерях России за 16 месяцев войны

В целом 8 из 10 российских регионов с самыми высокими показателями смертности расположены в Сибири и на Дальнем Востоке. Большинство этих регионов считаются экономически неблагополучными.

Самые низкие показатели смертности наблюдаются в Москве (3 на 100 000 мужчин) и Санкт-Петербурге (10 на 100 000 мужчин).

Как отмечает профессор социологии Алексей Бессуднов, наблюдаемые региональные и этнические различия в смертности, скорее всего, обусловлены социально-экономическим неравенством между регионами. Буряты и тувинцы чрезмерно представлены среди погибших по сравнению с их долей от общего населения России. Но в абсолютных числах больше всего погибших — среди в группе этнических русских.

Не о всех погибших в Украине российских военных сообщают публично, поэтому Би-би-си продолжает изучать, что происходит на кладбищах в различных населенных пунктах. Могилы солдат, о гибели которых нигде не упоминалось, находятся в каждом из тех мест, которые мы изучили. Их доля обычно варьируется от 30 до 100% в зависимости от кладбища.

Что известно о потерях в самопровозглашенных ДНР и ЛНР?

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Итоговая цифра потерь российской стороны существенно возрастает, если включить в список тех, кто воевал против Украины в составе «народных милиций» самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

С 22 декабря 2022 года власти ДНР перестали публиковать данные о потерях своих военнослужащих.

На основе открытых источников можно говорить о гибели по меньшей мере 11 тысяч сотрудников «народных милиций» самопровозглашенных «республик» Донбасса.