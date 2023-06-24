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"Планирую проснуться в прекрасной России будущего": Twitter обсуждает мятеж Пригожина

rus.tvnet.lv
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Войска в Ростове-на-Дону
Войска в Ростове-на-Дону Фото: Скриншот с Telegram "ЧТД"

Пользователи Twitter активно комментируют заявление Пригожина "остановить зло, которое несет военное руководство страны". RUS TVNET собрал самые яркие твиты.

Напомним, что основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин в пятницу, 23 июня, обвинил Министерство обороны РФ в ударах по позициям наемников, после чего добавил: "Нас 25 тысяч, и мы идем разбираться, почему в стране творится беспредел", и пообещал "остановить зло, которое несет военное руководство страны". Власти России восприняли заявления Пригожина как угрозу военного переворота.

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