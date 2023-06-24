"Планирую проснуться в прекрасной России будущего": Twitter обсуждает мятеж Пригожина

- Когда я говорил, что вам наше контрнаступление понравится, многие не верили.) pic.twitter.com/Scch2SXDNL

Напомним, что основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин в пятницу, 23 июня, обвинил Министерство обороны РФ в ударах по позициям наемников, после чего добавил: "Нас 25 тысяч, и мы идем разбираться, почему в стране творится беспредел", и пообещал "остановить зло, которое несет военное руководство страны". Власти России восприняли заявления Пригожина как угрозу военного переворота.