Пользователи Twitter активно комментируют заявление Пригожина "остановить зло, которое несет военное руководство страны". RUS TVNET собрал самые яркие твиты.
"Планирую проснуться в прекрасной России будущего": Twitter обсуждает мятеж Пригожина
как бы еще так пошутить чтобы справиться с тревогой— Журнал DOXA 🏳️🌈🏳️⚧️ (@doxa_journal) June 23, 2023
Имаджинируйте лица новостников, которые такие "щас ночную смену отсижу и на выходные уйду, ну что может в конце недели произойти лол"— Даниил Кортез (@Spanish_Kortez) June 23, 2023
⚡️в кабинете Медведева объявлен план "Крепость 40%"— Duran / Дюран (@userdie) June 23, 2023
June 23, 2023
⚡️Лукашенко передал Шойгу карты, на которых показано, откуда на Минобороны готовилось нападение— Пездуза (@RealPezduza) June 23, 2023
Похоже, человеку, который носит тот самый чемодан за Путиным, предстоит тяжёлая ночь— Дмитрий Палюга (@dmitry_palyuga) June 23, 2023
⚡⚡⚡Наши источники сообщают о срочной доставке к Кремлю чемодана повышенной вместимости pic.twitter.com/AYIBCdflKD— Чай з варэннем (@belteanews) June 23, 2023
Когда не разобрались, что значит контрнаступление— Харик Оханисян (@Garik_R_O) June 23, 2023
Вот же школьники лет через 30 заебутся домашку по истории про этот день делать— Харик Оханисян (@Garik_R_O) June 23, 2023
я ложусь спать, планирую проснуться в прекрасной России будущего— Страдающее Средневековье (@souffrantmitte1) June 23, 2023
специалисты по батискафам не успевают в специалистов по военным бунтам переключаться, имейте совесть— 🏳️⚧️ dee homak 🏳️⚧️ (@aalien) June 23, 2023
настроение какое-то такое типа pic.twitter.com/j8TVjAPML7— анатолий ноготочки💅 (@A_Kapustin) June 23, 2023
- Когда я говорил, что вам наше контрнаступление понравится, многие не верили.) pic.twitter.com/Scch2SXDNL— Arestovych (@arestovych) June 23, 2023
- 🤣🤣🤣🤣🤣🤣. pic.twitter.com/z0rQ1VW4Qh— Arestovych (@arestovych) June 23, 2023
June 23, 2023
Ощущение, как когда Серсея посралась с его Воробейшеством!— taisia bekbulatova (@protivorechie) June 23, 2023
Просто рада, что успела утром запостить котов в сторис— dasha cherkudinova (@cherkudinovad) June 23, 2023
Я люблю Твиттер pic.twitter.com/nLRpX9KEcf— павлуша (@Geniy__Seksa) June 23, 2023
June 23, 2023
певица валерия будет первой леди получается— щтеинь (@lcshtn) June 23, 2023
Какое упражнение завтра утром совершат люди, которые легли сегодня спать пораньше?— Манговый пес (@rodoss) June 23, 2023
Подъем с переворотом
Marvel presents:— Артемий Леонов (@Leonov_mr) June 23, 2023
Евгений Пригожин in
Not So Secret Invasion
Напомним, что основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин в пятницу, 23 июня, обвинил Министерство обороны РФ в ударах по позициям наемников, после чего добавил: "Нас 25 тысяч, и мы идем разбираться, почему в стране творится беспредел", и пообещал "остановить зло, которое несет военное руководство страны". Власти России восприняли заявления Пригожина как угрозу военного переворота.
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