Видео ⟩ Пригожин объявил мятеж. Что происходит?

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин в пятницу, 23 июня, обвинил Министерство обороны РФ в ударах по позициям наемников, после чего добавил: "Нас 25 тысяч, и мы идем разбираться, почему в стране творится беспредел", и пообещал "остановить зло, которое несет военное руководство страны". Власти России восприняли заявления Пригожина как угрозу военного переворота.
Что происходит сейчас?
Русская служба BBC и центр "Досье" пишут, что сотрудников ФСБ в Москве вызвали по тревоге на рабочие места. В центре столицы у здания Госдумы заметили танки. Telegram-каналы сообщают, что силовики оцепляют центр Москвы. ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что в Москве усилены меры безопасности. Под усиленную охрану "взяты все важнейшие объекты, органы государственной власти и объекты транспортной инфраструктуры". По тревоге подняты подразделения ОМОН и СОБР.
ФСБ призвала бойцов ЧВК "Вагнер" не выполнять приказы Пригожина и задержать его. "Призываем бойцов ЧВК не совершать непоправимую ошибку, прекратить любые силовые действия против российского народа, не выполнять преступные и предательские приказы Пригожина, принять меры к его задержанию", - говорится в заявлении ФСБ, цитируемом "Интерфакс".
Как утверждает собеседник BBC, на трассе "Дон" ФСБ при поддержке СОБР выставляют блокпосты. Дежурным отдается приказ открывать огонь "в случае возникновения угрозы". Техника в режиме готовности, но приказа о выдвижении пока нет.
СМИ сообщают, что в Ростовской области вооружают солдат срочной службы. Как пишет Telegram-канал Astra со ссылкой на источники, после заявлений Пригожина сотрудникам силовых ведомств в Москве пришло распоряжение "всем быть на связи, никуда не уезжать".