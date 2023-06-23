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Видео ⟩ Пригожин объявил мятеж. Что происходит?
Дополнено в 01:00
Евгений Пригожин. Фото: Handout
rus.tvnet.lv
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Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин в пятницу, 23 июня, обвинил Министерство обороны РФ в ударах по позициям наемников, после чего добавил: "Нас 25 тысяч, и мы идем разбираться, почему в стране творится беспредел", и пообещал "остановить зло, которое несет военное руководство страны". Власти России восприняли заявления Пригожина как угрозу военного переворота.

Что происходит сейчас?

Русская служба BBC и центр "Досье" пишут, что сотрудников ФСБ в Москве вызвали по тревоге на рабочие места. В центре столицы у здания Госдумы заметили танки. Telegram-каналы сообщают, что силовики оцепляют центр Москвы. ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что в Москве усилены меры безопасности. Под усиленную охрану "взяты все важнейшие объекты, органы государственной власти и объекты транспортной инфраструктуры". По тревоге подняты подразделения ОМОН и СОБР.

ФСБ призвала бойцов ЧВК "Вагнер" не выполнять приказы Пригожина и задержать его. "Призываем бойцов ЧВК не совершать непоправимую ошибку, прекратить любые силовые действия против российского народа, не выполнять преступные и предательские приказы Пригожина, принять меры к его задержанию", - говорится в заявлении ФСБ, цитируемом "Интерфакс".

Как утверждает собеседник BBC, на трассе "Дон" ФСБ при поддержке СОБР выставляют блокпосты. Дежурным отдается приказ открывать огонь "в случае возникновения угрозы". Техника в режиме готовности, но приказа о выдвижении пока нет.

СМИ сообщают, что в Ростовской области вооружают солдат срочной службы. Как пишет Telegram-канал Astra со ссылкой на источники, после заявлений Пригожина сотрудникам силовых ведомств в Москве пришло распоряжение "всем быть на связи, никуда не уезжать".

Telegram-канал Baza сообщил, что в ряде отделов полиции Ростовской области объявлен план "Крепость". Источники ростовского издания 161.ru подтверждают это. "Есть приказ привести в боевую готовность весь состав МВД, Росгвардии и усилить посты на границе с ЛНР и ДНР. Но кипиша нет. Просто состав поднят и вызван", - цитирует издание своего собеседника, а также публикует фотографии бронетехники на улицах города.

План "Крепость" подразумевает экстренный сбор личного состава и взятие под контроль важных объектов силовых ведомств. Также план предусматривает готовность к отражению нападения извне. Официально эти данные не подтверждены.

Как отмечает The Bell, с момента появления первых сообщений Пригожина нет каких-либо подтверждений того, что бойцы ЧВК "Вагнер" куда-либо двигаются, а также ни одного сообщения о столкновениях "вагнеровцев" с регулярной армией.

Что сказал Пригожин

Вечером 23 июня в Telegram-каналах, связанных с ЧВК "Вагнер", распространилось видео, сделанное якобы на месте ракетного удара. На видео слышен разговор двух людей, которые уверены, что до обстрелянных позиций не могли добить ВСУ, и обвиняют в ударе российское Министерство обороны.

Последствия удара и возможные жертвы по видеозаписи оценить сложно.

Позднее на канале пресс-службы Пригожина также появились два голосовых сообщения. В первом голос, похожий на голос главы ЧВК, пообещал "ответить на злодеяние": "Мы были готовы пойти на уступки Минобороны, сдать оружие, найти решение, как мы будем дальше защищать страну. Но эти мрази не успокоились. Сегодня, видя, что мы не сломлены, они нанесли ракетные удары по нашим тыловым лагерям. Погибло огромное количество бойцов. Мы примем решение, как ответить на это злодеяние. Следующий шаг за нами".

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика

Во втором голос, якобы принадлежащий Пригожину, говорит: "Зло, которое несет военное руководство страны, должно быть остановлено. Те, кто уничтожил сегодня наших парней, те, кто уничтожил многие десятки тысяч жизней русских солдат, будут наказаны. Я прошу не оказывать сопротивление. Всех, кто будет оказывать сопротивление, мы будем считать, что это угроза - и уничтожать немедленно. Включая любые блокпосты на нашем пути. Я прошу всех сохранять спокойствие, не поддаваться на провокации, оставаться в своих домах. Желательно по маршруту нашего следования не выходить на улицу.

После того, как мы закончим начатое, мы вернемся на фронт для защиты нашей Родины. Президентская власть, правительство, МВД, Росгвардия и другие структуры будут работать дальше в привычном режиме. Мы разберемся с теми, кто уничтожает русских солдат, и вернемся на фронт. Справедливость в войсках будет восстановлена, а после - справедливость для всей России".

"Нас 25 тысяч, и мы идем разбираться, почему в стране творится беспредел. 25 тысяч ожидает как тактический резерв, а стратегический резерв - это вся армия и вся страна. Все, кто хочет, присоединяйтесь. Надо заканчивать с этим безобразием", - говорится в аудиосообщении, опубликованном пресс-службой Пригожина.

Позже Пригожин заявил, что Шойгу "бежал из Ростова": "Шойгу только что трусливо бежал из Ростова. В 21:00 он бежал трусливо, как баба. Для того, чтобы не объясняться, зачем он поднимал вертолеты уничтожать наших парней, зачем наносил ракетные удары. Эта тварь будет остановлена", - сказал Пригожин.

Позднее он сообщил, что Шойгу специально прибыл в Ростов, чтобы нанести удар по позициям ЧВК. "Начали появляться подробности. Министр обороны специально прибыл в Ростов, чтобы провести операцию по уничтожению ЧВК "Вагнер", он использовал артиллеристов и пилотов вертолетов втемную, чтобы нас уничтожить", - говорится в очередном аудиосообщении, опубликованном пресс-службой Пригожина.

Также Пригожин заявил, что большинство военных "горячо поддерживают" ЧВК "Вагнер". "Приходят сообщения: "Спасибо, парни!", "Наконец-то наступит справедливость в армии", "Наконец-то вы добьетесь, чтобы нам дали боеприпасы и чтобы нас перестали кидать "на мясо", - говорится в новом голосовом сообщении, опубликованном пресс-службой Пригожина.

Также основатель ЧВК "Вагнер" заявил, что Сергей Шойгу якобы велел спрятать в одном из моргов Ростова "2 тысячи тел, которые хранятся там, чтобы не показывать потери".

Реакции

Генпрокуратура РФ сообщила о возбуждении уголовного дела против Пригожина по статье об организации вооруженного мятежа. "Его действиям будет дана надлежащая правовая оценка. За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет", - сообщили в ведомстве.

Генерал ВС РФ Суровикин призвал Пригожина остановить конфликт.

Тем временем ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова сообщает, что Путин проинформирован о ситуации вокруг Пригожина, принимаются все нужные меры.

В российском Минобороны заявления назвали информационной провокацией. "Все распространяемые в социальных сетях от имени Е. Пригожина сообщения и видеокадры о якобы нанесении МО РФ удара по тыловым лагерям ЧВК "Вагнер", не соответствуют действительности и являются информационной провокацией", - говорится в сообщении ведомства.

Экс-глава Минобороны самопровозглашенной ДНР Игорь Стрелков сообщил: "Констатирую, что страна на грани попытки военного переворота. Кто его инициирует - пока неясно. Не исключено, что к нему стремятся обе враждующие фракции "партии власти" при нейтралитете третьей (ФСБ и Совбез)".

Тем временем начали снижаться акции российских компаний, обратил внимание РБК.

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