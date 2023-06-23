Видео ⟩ Пригожин объявил мятеж. Что происходит?

Telegram-канал Baza сообщил, что в ряде отделов полиции Ростовской области объявлен план "Крепость". Источники ростовского издания 161.ru подтверждают это. "Есть приказ привести в боевую готовность весь состав МВД, Росгвардии и усилить посты на границе с ЛНР и ДНР. Но кипиша нет. Просто состав поднят и вызван", - цитирует издание своего собеседника, а также публикует фотографии бронетехники на улицах города.

План "Крепость" подразумевает экстренный сбор личного состава и взятие под контроль важных объектов силовых ведомств. Также план предусматривает готовность к отражению нападения извне. Официально эти данные не подтверждены.

Как отмечает The Bell, с момента появления первых сообщений Пригожина нет каких-либо подтверждений того, что бойцы ЧВК "Вагнер" куда-либо двигаются, а также ни одного сообщения о столкновениях "вагнеровцев" с регулярной армией.

Что сказал Пригожин

Вечером 23 июня в Telegram-каналах, связанных с ЧВК "Вагнер", распространилось видео, сделанное якобы на месте ракетного удара. На видео слышен разговор двух людей, которые уверены, что до обстрелянных позиций не могли добить ВСУ, и обвиняют в ударе российское Министерство обороны.

Последствия удара и возможные жертвы по видеозаписи оценить сложно.