Видео ⟩ Два водителя обменялись “любезностями” на дороге

Водитель серебристого микроавтобуса не придал значения, что водитель Volvo никого не хотел пропускать и просто проехал вперед Volvo, "подрезав" его.

Водитель Volvo не стал терпеть этого и сразу же ответил - он догнал водителя микроавтобуса и произвел такой же маневр.

Разумеется, на этом выяснение взаимоотношений не закончилось - теперь водитель микроавтобуса повторил маневр. Но Volvo удалось протиснуться перед водителем микроавтобуса. Оба водителя продолжили свой путь после выяснения отношений.

Следует отметить, что подобные действия ставят под угрозу не только собственную безопасность, но и безопасность других участников дорожного движения, поэтому такое поведение в дорожном движении совершенно недопустимо.