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"Может, Лукашенко моей бабушке позвонит?": пользователи Сети о финале мятежа

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Twitter реагирует на стремительное завершение мятежа Пригожина.
Twitter реагирует на стремительное завершение мятежа Пригожина. Фото: коллаж RUS TVNET

24 июня 2023 года вошло в историю как день мятежа ЧВК "Вагнер" под руководством Евгения Пригожина. Разумеется, это событие, а также его стремительное завершение, не могли не стать причиной для десятков шуток и мемов в интернете. RUS TVNET собрал самые смешные из них.

Предупреждаем, что в некоторых шутках используются матерные слова и выражения. Если для вас это неприемлемо - читайте с осторожностью.

В целом, все еще отходят от произошедшего и пытаются хоть как-то объяснить логику того, что было.

Главная загадка - что же такое сказал Лукашенко, что остановил колонны Пригожина? Версий много.

Большинство же людей просто удивлены происходящему и предлагают, где еще Лукашенко может применить свои таланты переговорщика.

В свою очередь, на Пригожина полились шутки про то, что тот многое обещал, но так и не дошел до конца.

Как говорится, чем страшнее происходящее, тем смешнее шутки.

Напомним, что основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин в пятницу, 23 июня, обвинил Министерство обороны РФ в ударах по позициям наемников, после чего добавил: "Нас 25 тысяч, и мы идем разбираться, почему в стране творится беспредел", и пообещал "остановить зло, которое несет военное руководство страны". Власти России восприняли заявления Пригожина как угрозу военного переворота.

Однако уже вечером 24 июня Пригожин заявил о конце мятежа и похода на Москву.

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