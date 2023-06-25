"Может, Лукашенко моей бабушке позвонит?": пользователи Сети о финале мятежа

Я думаю, это всё был хитрый план, согласованный с Путиным. Ведь он от этого только выиграл, смотрите сами:



1. Теперь он выглядит как лох.

2. Теперь все знают, что пройти маршем до Москвы это плёвое дело.

3. И что посягать на гос. власть — можно.

4. Теперь он выглядит как лох.