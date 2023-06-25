В Вентспилсе на Янов день утонул человек

Спасатели получили информацию о том, что в Докупе долгое время не возвращается на берег отправившийся купаться человек. Спасатели обыскали водоем с помощью лодки, но найти человека не удалось, поэтому были привлечены водолазы, которые нашли погибшего в водоеме и доставили тело на берег. В общей сложности поисковые работы длились около трех часов.

Всего за минувшие сутки в ГПСС поступило 85 вызовов: 42 - на тушение пожаров, в том числе один на лесной пожар, 21 - на спасательные работы, еще 22 вызова оказались ложными.

Вчера примерно в 14:30 пожарные выехали в Царникаву, где горели два сарая, дрова, а также фасад и покрытие крыши одноэтажного жилого дома площадью 110 квадратных метров.

Как сообщалось ранее, вчера вечером в центре социального ухода в микрорайоне Югла произошел пожар, в результате которого погиб один человек.