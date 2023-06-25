Пожар в центре социального ухода на Югле: погиб человек, будет проведена проверка

В субботу вечером в многоэтажном доме на улице Брайла в Риге произошел пожар в одной из комнат площадью 20 квадратных метров, где был обнаружен погибший человек, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе.

Пожарные сообщили, что из задымленного здания с помощью спасательных масок были эвакуированы 32 человека. По информации ведомства благосостояния, были спасены 29 обитателей центра социального ухода, большинство из которых были перевезены в Эзеркрастский филиал ЦСУ "Рига".

В связи с инцидентом и гибелью человека министр благосостояния Эвика Силиня поручила провести служебную проверку.