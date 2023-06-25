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Пожар в центре социального ухода на Югле: погиб человек, будет проведена проверка

rus.tvnet.lv/LETA
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Пожарный VUGD. Иллюстративное фото.
Пожарный VUGD. Иллюстративное фото. Фото: Paula Čurkste/LETA

Министерство благосостояния проведет служебную проверку в связи с трагическим пожаром в Юглском филиале центра социального ухода (ЦСУ) "Рига", в результате которого погиб человек.

В субботу вечером в многоэтажном доме на улице Брайла в Риге произошел пожар в одной из комнат площадью 20 квадратных метров, где был обнаружен погибший человек, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе.

Пожарные сообщили, что из задымленного здания с помощью спасательных масок были эвакуированы 32 человека. По информации ведомства благосостояния, были спасены 29 обитателей центра социального ухода, большинство из которых были перевезены в Эзеркрастский филиал ЦСУ "Рига".

В связи с инцидентом и гибелью человека министр благосостояния Эвика Силиня поручила провести служебную проверку.

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