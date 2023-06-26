Видео ⟩ Сергея Шойгу впервые показали после мятежа Пригожина

В понедельник, 26 июня, опубликовали видео с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Утверждается, что он "проверил передовой пункт управления" "одного из объединений" в Украине. Это первое появление Шойгу на публике после мятежа Евгения Пригожина.