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Видео ⟩ Сергея Шойгу впервые показали после мятежа Пригожина

rus.tvnet.lv
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Сергей Шойгу
Сергей Шойгу Фото: AFP/SCANPIX

В понедельник, 26 июня, опубликовали видео с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Утверждается, что он "проверил передовой пункт управления" "одного из объединений" в Украине. Это первое появление Шойгу на публике после мятежа Евгения Пригожина.

Российский пропагандистский телеканал сообщил, что Шойгу посетил командный пункт российских войск в Украине и провел встречу с командиром части.

Минобороны России сообщает, что на командном пункте Шойгу заслушал доклад командующего группировкой генерал-полковника Евгения Никифорова "по текущей обстановке". Министр поручил активно вести разведку, чтобы заранее вскрывать планы украинской армии "на дальних подступах к линии боевого соприкосновения", пишет Русская служба BBC. 

Когда было снято видео с Шойгу, неизвестно.

Некоторые российские источники высказывали предположения, что министром обороны РФ может стать нынешний губернатор Тульской области, бывший сотрудник службы безопасности Путина Алексей Дюмин.

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