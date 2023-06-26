В Малпилсе пройдет третий фестиваль клубники

В Малпилсе клубнику выращивают на закрытых и открытых площадках на площади более 27 га. Долгий сезон вкусных ягод балует жителей Малпилиса и жителей Латвии длится почти полгода.

1 июля в 12.00 На ферме SIA Mālpils ZemeNes Андрис Апситис вместе с Валдой Лаугале и представителем SIA AM Ozoli будут ждать всех на клубничных полях, чтобы ответить на интересные вопросы о том, как выращивают клубнику в открытом грунте на этом поле. Место встречи будет уточнено и актуальная информация будет размещена на сайте www.malpilszemenes.lv.

Галерея: Праздник клубники в Малпилсе в 2022 году

Местные жители и предприниматели активно участвуют в создании фестиваля клубники, ведь клубника вдохновляет на выпечку тортов, варку варенья, приготовление коктейлей, пошив платьев, сумок и нижнего белья, создание посуды, украшений и украшений.

С программой праздника можно ознакомиться здесь.

Фестиваль клубники организует Малпилсский центр культуры в сотрудничестве с инициативной группой жителей Mālpils iedvesmo, а также благодаря поддержке самоуправления Сигулдского уезда и малпилсских предпринимателей.