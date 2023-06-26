В Малпилсе пройдет третий фестиваль клубники

Уже третий год подряд, 1 июля, в Малпилисе пройдет праздник клубники, посвященный культовой летней ягоде Латвии - клубнике. Во время гуляний у посетителей будет возможность не только отведать и купить вкусные летние ягоды, но и ознакомиться с предложением ремесленников и домашних производителей, послушать концерты и поучаствовать в различных аттракционах в течение дня, а вечером посетить концерты популярных групп Citi zēni и Dziļi violets в Латвии.
В Малпилсе клубнику выращивают на закрытых и открытых площадках на площади более 27 га. Долгий сезон вкусных ягод балует жителей Малпилиса и жителей Латвии длится почти полгода.
1 июля в 12.00 На ферме SIA Mālpils ZemeNes Андрис Апситис вместе с Валдой Лаугале и представителем SIA AM Ozoli будут ждать всех на клубничных полях, чтобы ответить на интересные вопросы о том, как выращивают клубнику в открытом грунте на этом поле. Место встречи будет уточнено и актуальная информация будет размещена на сайте www.malpilszemenes.lv.
Галерея: Праздник клубники в Малпилсе в 2022 году
Местные жители и предприниматели активно участвуют в создании фестиваля клубники, ведь клубника вдохновляет на выпечку тортов, варку варенья, приготовление коктейлей, пошив платьев, сумок и нижнего белья, создание посуды, украшений и украшений.
С программой праздника можно ознакомиться здесь.
Фестиваль клубники организует Малпилсский центр культуры в сотрудничестве с инициативной группой жителей Mālpils iedvesmo, а также благодаря поддержке самоуправления Сигулдского уезда и малпилсских предпринимателей.
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