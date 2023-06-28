Избранный знак Зодиака: астрологи сказали, кому в июле повезет больше всего

В июле люди, рожденные под знаком Весов, станут любимчиками переменчивой фортуны. Вселенная одарит их очень щедро. Так, Весы могут рассчитывать на внезапное материальное обогащение или карьерный рост, а также на успех в любовных делах.

Кроме Весов, удача будет особенно улыбаться Тельцам, Рыбам и Козерогам. Успех не упадет им на голову, однако если представители этих знаков Зодиака сосредоточатся на достижении целей, то середина лета для них станет исключительно удачной.