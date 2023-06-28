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Избранный знак Зодиака: астрологи сказали, кому в июле повезет больше всего

rus.tvnet.lv
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Иллюстративное фото
Иллюстративное фото Фото: Shutterstock/Kaspars Grinvalds

Астрологи назвали того, кто станет главным везунчиком июля 2023 года. Именно у этого знака Зодиака будет прослеживаться везение и удача во всех сферах жизни, пишет "Клубер". 

В июле люди, рожденные под знаком Весов, станут любимчиками переменчивой фортуны. Вселенная одарит их очень щедро. Так, Весы могут рассчитывать на внезапное материальное обогащение или карьерный рост, а также на успех в любовных делах.

Кроме Весов, удача будет особенно улыбаться Тельцам, Рыбам и Козерогам. Успех не упадет им на голову, однако если представители этих знаков Зодиака сосредоточатся на достижении целей, то середина лета для них станет исключительно удачной.

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