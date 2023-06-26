Преждевременные роды в Турции: семья с малышкой Энией возвращается в Латвию

В Турции мама могла видеться с дочерью только по 15 минут несколько дней в неделю. Она очень хотела как можно скорее вернуться домой и побыть с дочерью. Ребенок может быть перевезен специальным медицинским воздушным транспортом, как только его вес достигнет 1,5 килограмма. Когда малышка вернется в Латвию, она сможет получать интенсивную терапию в больнице, а ее мама сможет больше находиться с ней.