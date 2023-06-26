Преждевременные роды в Турции: семья с малышкой Энией возвращается в Латвию

Латвийская девочка Эния, родившаяся преждевременно в Турции, отправляется домой. Благотворительная организация Ziedot.lv поделилась радостной новостью в Facebook.
Благодаря поддержке общества ребенок возвращается в Латвию из Турции в понедельник, 26 июня.
Эния, родившаяся на 26-й неделе беременности с весом всего 910 граммов, сейчас достигла веса 2,12 килограмма. Ребенок дышит самостоятельно, может обходиться без глазных инъекций, а также может вернуться домой на специальном медицинском авиатранспорте.
В посте Ziedot.lv выражает благодарность всем, кто пожертвовал, за возможность совершить этот рейс и за то, что девочка и ее родители могут вернуться домой.
Маленькая Эния сможет пройти реанимацию в больнице в Латвии, и семья сможет проводить больше времени вместе.
Как уже сообщалось, семья из Латвии отправилась в недельную поездку в Турцию. Женщина была на шестом месяце беременности, застрахована и получила от врача разрешение на поездку. Однако ребенок родился раньше срока.
"Мы приехали сюда, и в первый же день у моей жены началось сильное кровотечение", - рассказал отец ребенка.
Врачи решили провести экстренные роды, и девочка, которая должна была родиться в середине лета, появилась на свет. Она весила всего 910 граммов.
В Турции мама могла видеться с дочерью только по 15 минут несколько дней в неделю. Она очень хотела как можно скорее вернуться домой и побыть с дочерью. Ребенок может быть перевезен специальным медицинским воздушным транспортом, как только его вес достигнет 1,5 килограмма. Когда малышка вернется в Латвию, она сможет получать интенсивную терапию в больнице, а ее мама сможет больше находиться с ней.
Для перевозки девочки в Латвию специализированным транспортом требовалось в общей сложности до 34 860 евро, которые не могли оплатить ни страховая компания, ни страна за пределами Европейского союза, поэтому родители обратились с призывом к жителям на портале Ziedot.lv.
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