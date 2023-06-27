Что будет дальше с Пригожиным, Путиным, Шойгу и армией РФ

Политолог Григорий Голосов во время интервью изданию Forbes, февраль 2023 года. Фото: скриншот YouTube / Forbes

Это действительно был мятеж. Цель его была ровно такой, как и говорил Пригожин – побудить политическое руководство России к смещению военного руководства. То есть цель была добиться, чтобы Путин снял Шойгу. Эта цель не была достигнута. Но Пригожину удалось продемонстрировать, что на тот момент, когда мятеж начинался, он представлял собой довольно значительную военную силу.

Судьба самого Пригожина дальше не предрешена, потому что у него достаточно ресурсов для того, чтобы защитить себя от покушений. Серьезную опасность для него представляло разрешение этой ситуации, когда он оставался на территории России. А сейчас Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин на территории России не останется, что ему предложено поехать в Беларусь. Поедет ли он в Беларусь, а если поедет, то задержится ли там, это нам неизвестно. Повторяю: у Пригожина достаточно возможностей, чтобы обеспечить себе хорошее убежище. Тут всесилие Путина переоценивать не следует.

Полагаю, что психологический эффект этих событий на российский правящий класс, на политизированную часть общества был достаточно сильным. Он был неоднозначным. С одной стороны, конечно же, Путин продемонстрировал слабость. То, что было привлечено к переговорам иностранное государственное лицо, а именно президент Беларуси по официальной версии сыграл решающую роль в разрешении кризиса, не красит Путина в глазах правящего класса и общества.