Клещ, оса или комар: что делать, если вас укусили?

Первая задача - осторожно извлечь клеща, рекомендуется использовать пинцет, специально предназначенный для удаления клещей, захватить головку клеща как можно ближе к коже, и попытаться извлечь насекомое вращательными движениями, как бы выкручивая винт. "Пока клещ еще присосался к коже, ни в коем случае нельзя поливать его спиртом, эфирными маслами или наносить на него сливочное масло, так как под воздействием этих веществ клещ начнет задыхаться и выделять еще большее количество содержащей боррелии жидкости. После удаления клеща место укуса можно обработать дезинфицирующим средством, например, 70-процентным спиртом или настойкой йода", - советует фармацевт Лайла Залите.

- можно отправить клеща в лабораторию и проверить, заражен ли он боррелиями и не является ли переносчиком клещевого энцефалита. В том случае, если человек был вакцинирован против клещевого энцефалита, тестирование клеща в лаборатории не имеет большого значения, так как, во-первых, вакцинация дает иммунитет против заражения энцефалитом, а во-вторых, даже если будет установлено, что клещ был заражен боррелиозом, рекомендация в любой ситуации будет одна и та же - наблюдайте за своим самочувствием и здоровьем, но обращайтесь к врачу только в том случае, если заметите на коже эритему, похожую на боррелиоз Лайма. Кроме того, даже если в лаборатории будет установлено, что клещ был заражен боррелиями, это еще не значит, что человек обязательно заболеет;