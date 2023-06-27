Клещ, оса или комар: что делать, если вас укусили?

Если в ваши планы на лето не входит времяпрепровождение в четырех стенах, встреча с какими - то мошками почти неизбежна.
Лайла Залите, сертифицированный фармацевт аптечной сети Apotheka, рассказывает, что делать, если присосался клещ, как уменьшить зуд и другие неприятные симптомы после укуса пчелы, осы или комара
"Также в аптеке покупатели часто просят самое эффективное средство, отпугивающее комаров и предотвращающее присасывание клещей. Не существует единого лучшего средства, предложение достаточно широкое - каждый должен выбрать наиболее подходящий препарат для отпугивания насекомых, но на случай, если вы стали жертвой комаров, клещей или ос, у вас должна быть мазь, снижающая аллергическую реакцию, антигистаминное средство, в холодильнике - хоть что прохладное, что использовать в качестве компресса, чтобы уменьшить отек и зуд", - указывает Лайла Залите.
Если присосался клещ
Клеща не слышишь и не всегда сразу замечаешь - бывает, что даже человек, выехавший на природу, продуманно одевшись в одежду светлых тонов и тщательно заправив концы брюк в носки, возвращается с лугов с клещом,
который чаще всего присасывается к тем участкам тела, где кожа наиболее тонкая - подмышки, пах.
В отличие от комаров, клещи никого не преследуют, а ждут свою жертву и, почувствовав ее близость по излучаемому теплу, просто падают, прикрепляются, присасываются к коже, чтобы начать питаться. В основном клещи обитают в траве, на небольших кустах или ветках, высота которых не превышает одного метра. Однако даже если установлено, что клещ присосался, это еще не повод спешить в больницу или обращаться к врачу.
Первая задача - осторожно извлечь клеща, рекомендуется использовать пинцет, специально предназначенный для удаления клещей, захватить головку клеща как можно ближе к коже, и попытаться извлечь насекомое вращательными движениями, как бы выкручивая винт. "Пока клещ еще присосался к коже, ни в коем случае нельзя поливать его спиртом, эфирными маслами или наносить на него сливочное масло, так как под воздействием этих веществ клещ начнет задыхаться и выделять еще большее количество содержащей боррелии жидкости. После удаления клеща место укуса можно обработать дезинфицирующим средством, например, 70-процентным спиртом или настойкой йода", - советует фармацевт Лайла Залите.
Дальнейшие действия после удаления клеща:
- в течение следующих двух недель следует следить за своим самочувствием, следить, не появляются ли на коже типичные покраснения (эритемы), которые могут свидетельствовать о болезни Лайма. Если такое наблюдается, следует обратиться к врачу и начать терапию;
- можно отправить клеща в лабораторию и проверить, заражен ли он боррелиями и не является ли переносчиком клещевого энцефалита. В том случае, если человек был вакцинирован против клещевого энцефалита, тестирование клеща в лаборатории не имеет большого значения, так как, во-первых, вакцинация дает иммунитет против заражения энцефалитом, а во-вторых, даже если будет установлено, что клещ был заражен боррелиозом, рекомендация в любой ситуации будет одна и та же - наблюдайте за своим самочувствием и здоровьем, но обращайтесь к врачу только в том случае, если заметите на коже эритему, похожую на боррелиоз Лайма. Кроме того, даже если в лаборатории будет установлено, что клещ был заражен боррелиями, это еще не значит, что человек обязательно заболеет;
- после удаления клеща рекомендуется больше позаботиться о своем образе жизни, чтобы не ослабить иммунитет - следует высыпаться, избегать стрессов и слишком интенсивных физических нагрузок, употреблять витамин С, фрукты, ягоды, пить достаточное количество жидкости.
Если укусила оса или пчела
Первое, на что следует обратить внимание – не появится ли сильная аллергическая реакция, проявляющаяся затрудненным дыханием, сердцебиением, отеками. Если вы заметили эти признаки, рекомендуется немедленно обратиться за медицинской помощью. "Даже если нет ярко выраженной аллергической реакции, небольшой отек после укуса осы или пчелы может держаться от трех дней до недели. Переживать по этому поводу не стоит, но следует обратиться к врачу за консультацией, если через неделю опухоль не спадает или на месте укуса появился гной, что может свидетельствовать об инфекции", - советует фармацевт Apotheka Лайла Залите.
Действия после укуса пчелы или осы:
- очень важно удалить жало насекомого таким образом, чтобы не сдавить мешок с ядом, и в организм не попадало еще больше яда. Если жало не удается удалить пинцетом, место укуса можно держать в соленой воде. Ни в коем случае нельзя накладывать на место укуса давящие повязки, водочные компрессы или пытаться выдавить яд. Это только увеличивает риск заражения. Лучше использовать прохладные компрессы, помогающие уменьшить отек;
- когда вам удалось избавиться от жала, обработайте место укуса дезинфицирующим спиртосодержащим раствором или слабым уксусно-водным раствором. Уменьшить отек помогут прохладные компрессы, можно использовать замороженные ягоды, помещенные в мешочек, обмотав полотенце вокруг пакета. Ни в коем случае нельзя прибегать к методу дядюшки Эрика как в фильме «Лимузин цвета летней ночи», насыпая на укушенное пчелой место прохладный чернозем – это только увеличит риск заражения. Лучше использовать охлаждающие и успокаивающие кремы или гели. Кремы, содержащие антигистаминные препараты, также будут эффективны, успокоят, уменьшат зуд и аллергические проявления на коже;
- ужаленную руку или ногу следует поднять выше, приложить к ней прохладный компресс, чтобы сузить сосуды в этой области, что предотвратит распространение яда в организме и остановит образование отека;
- можно нанести на место укуса антигистаминный гель или принять таблетку антигистаминного препарата для уменьшения зуда и других возможных аллергических проявлений;
- если после укуса осы или пчелы становится трудно дышать, кружится голова или болит голова, учащается сердцебиение, появляется сильный отек, отекают губы, язык, горло, это свидетельствует о тяжелой аллергической реакции. Рекомендуется немедленно вызвать Неотложную медицинскую помощь или отправиться в ближайший медицинский пункт. Выраженная реакция на укусы пчел или ос также может быть обусловлена генетически;
- люди, у которых уже наблюдалась сильная аллергическая реакция на укус пчелы или осы, должны иметь под рукой рецепт врача на инъекции адреналина на случай, если они когда-либо снова столкнутся с жалящим вредителем, и можно будет вовремя избежать тяжелой, опасной для жизни реакции.
Если закусали комары
Иногда шутят, что только комары могут принять человека таким, какой он есть. Это правда - комары не особо привередливы, хотя считается, что их больше привлекают
люди с повышенным содержанием холестерина в крови, обладатели второй группы крови, а также лица с более высокой температурой тела, то есть мужчины, спортсмены, и те, кто употреблял алкогольные напитки.
Избежать встречи с комарами действительно сложно, потому что они способны почувствовать углекислый газ, выделяемый нами при дыхании, на расстоянии 50 м. Итак, изначально нужно сделать все, чтобы предотвратить нападение комаров. «Для отпугивания и комаров, и клещей будут полезны средства, содержащие эфирные масла мяты, чайного дерева, эвкалипта или гвоздики. При нанесении средства следует читать, что написано в инструкции - как долго длится его действие и когда следует наносить средство повторно, чтобы отпугнуть насекомых. Нет ни одного средства или запаха, отпугивающего всех комаров с гарантией - нужно тестировать и находить свой наиболее эффективный препарат. Средства от комаров обычно действуют сильнее и дольше, а средства от клещей нужно применять чаще", - подчеркивает фармацевт Apotheka Лайла Залите.
Как действовать, если нападения комаров не удалось избежать:
- учитывая, что комары не выделяют никакого яда, их укусы не могут вызвать тяжелых аллергических реакций или анафилактического шока. В этом случае следует больше опасаться кожных инфекций, которые могут возникнуть в результате зуда, чрезмерного расчесывания места укуса. Охлаждающая или успокаивающая мазь, а также мазь, содержащая экстракт хвои или цинк, поможет облегчить зуд. Если ничего из этого не помогает, можно использовать антигистаминные препараты, предотвращающие аллергическую реакцию - отек, зуд, покраснение, возникшие после укуса насекомого. Однако антигистаминные препараты нередко вызывают сонливость, оказывают седативное действие, поэтому рекомендуется убедиться, безопасно ли после приема лекарства садиться за руль;
- место укуса комара можно успокоить прохладным компрессом, так как холод снимает зуд. Также рекомендуется продезинфицировать это место. Если вы выберете дезинфицирующее средство, оно окажет двойной эффект - и охладит, и продезинфицирует.
Что следует соблюдать особенно в летний период?
Независимо от того, укусил ли вас комар, клещ, оса или пчела, пока при этом наблюдается аллергическая реакция с зудом и отечностью вокруг места укуса, рекомендуется воздержаться от принятия солнечных ванн и не париться в бане - это может усилить аллергическую реакцию.
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