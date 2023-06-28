Видео ⟩ По центру Риги на скорости 100 км/ч. Таксист создал опасные ситуации

"В ночь на пятницу нас вез психически нездоровый и опасный водитель. Мы ехали с улицы Авоту в Пардаугаву", - рассказала Эвия о своем опыте. Эвию, ее супруга и их знакомого вез водитель, который был в неадекватном состоянии. Он смотрел на планшете канал со шлягерами, а во время поездки создал ряд опасных ситуаций.

Lūk izkopēts maršruts no apdrošināšanas app Oranžās zīmes nozīmē neadekvātu pagriezienu ātrumu, maršrutā ir redzams, ka no Čaka nogriezās un mauca pa Elizabetes ielu līdz (!) Brīvības ielai. Pretējā virzienā braucošās mašīnas taurēja un meta malā! @EvijaUnama @EmilsJakrins pic.twitter.com/a8pCjHQPGG — Gosse (@gossecan) June 23, 2023

"Он начал ужасно быстро ехать по улице Авоту, у меня сохранился маршрут. На спидометре было 80-90 км/ч, он свернул на улицу Марияс и стал ехать еще быстрее! А потом он, не тормозя, повернул на улицу Элизабет, которая является улицей с односторонним движением, туда нельзя поворачивать!" - вспоминает Эвия.