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Видео ⟩ По центру Риги на скорости 100 км/ч. Таксист создал опасные ситуации

rus.tvnet.lv
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Такси
Такси Фото: Ieva Leiniša/LETA

Женщина в центре Риги пережила неприятную поездку с неадекватным таксистом, который буквально "летел" по улицам столицы, сообщает программа TV3 Ziņas.

"В ночь на пятницу нас вез психически нездоровый и опасный водитель. Мы ехали с улицы Авоту в Пардаугаву", - рассказала Эвия о своем опыте. Эвию, ее супруга и их знакомого вез водитель, который был в неадекватном состоянии. Он смотрел на планшете канал со шлягерами, а во время поездки создал ряд опасных ситуаций.

"Он начал ужасно быстро ехать по улице Авоту, у меня сохранился маршрут. На спидометре было 80-90 км/ч, он свернул на улицу Марияс и стал ехать еще быстрее! А потом он, не тормозя, повернул на улицу Элизабет, которая является улицей с односторонним движением, туда нельзя поворачивать!" - вспоминает Эвия.

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