Видео ⟩ Пожилой мужчина совершил маневр, который мог убить мотоциклиста

В Польше пожилой мужчина выделился непонятным маневром, в результате которого был сбит мотоциклист.
Видно, что синий Citroen Berlingo стоит на перекрестке на красный свет. 73-летний водитель внезапно решает продолжить движение, хотя сигнал светофора все еще красный.
Это крайне опасно, поскольку в этот момент для других участников дорожного движения "горит" зеленый свет и они право проезда.
Конечно, этот маневр не остался без последствий, когда водитель Citroen Berlingo въехал на перекресток, в правую сторону автомобиля врезался мотоцикл. Мотоциклист смог встать после удара.
Инцидент произошел 20 июня этого года примерно в 15:10 в польском городе Лодзь. К счастью, в аварии никто не погиб. Сообщается, что мотоциклист получил незначительные травмы запястья и колена. Также известно, что оба водителя были трезвыми.
Видео: Момент нарушения правил
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