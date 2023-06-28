Видео ⟩ Пожилой мужчина совершил маневр, который мог убить мотоциклиста

Видно, что синий Citroen Berlingo стоит на перекрестке на красный свет. 73-летний водитель внезапно решает продолжить движение, хотя сигнал светофора все еще красный.

Это крайне опасно, поскольку в этот момент для других участников дорожного движения "горит" зеленый свет и они право проезда.

Конечно, этот маневр не остался без последствий, когда водитель Citroen Berlingo въехал на перекресток, в правую сторону автомобиля врезался мотоцикл. Мотоциклист смог встать после удара.

Инцидент произошел 20 июня этого года примерно в 15:10 в польском городе Лодзь. К счастью, в аварии никто не погиб. Сообщается, что мотоциклист получил незначительные травмы запястья и колена. Также известно, что оба водителя были трезвыми.

Видео: Момент нарушения правил