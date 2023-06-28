Чулпан Хаматова: Хочу выучить латышский, чтобы понимать полностью

Полный выпуск эфира программы "Открытый разговор" с Чулпан Хаматовой

"Я очень хочу выучить латышский - именно так, чтобы понимать его по-настоящему, чтобы уметь дискутировать и выражать собственную точку зрения не только на уровне экспрессии, а обоснованной и грамотно. Мне кажется это важная составляющая взаимодействия с обществом, социумом, этносом, куда ты попадаешь", - рассказала в эфире программы Хаматова.

Актриса поделилась, что изучение языка и его конструкций ее "страшно увлекает".

"Если бы я советовала кому-то начать учить латышский язык, рекомендовала бы с первых дней обратить внимание на незнакомые конструкции. Например, в латышском нет слова "иметь", а все прилагательные идут перед существительными. Нужно сначала понять сами конструкции, а затем уже параллельно учить слова и грамматику", - сказала Хаматова.

"Я на плохом уровне [знаю], моя учительница говорит, что это B1, не знаю, льстит ли она мне, но я хочу понимать каждое сообщение, которое приходит в группу Нового Рижского театра, а не так, чтобы я примерно поняла, но все равно есть пара слов, которые надо копировать их в переводчике", - сказала актриса.