Фото и видео ⟩ Жирафиха Вакилия из Рижского зоопарка встретила нового друга Чака

Два молодых жирафа довольно быстро привыкли друг к другу и уже некоторое время живут вместе. Вакилия и Чак, кажется, наслаждаются обществом друг друга - они приветствуют друг друга носами, когда находятся вместе, но качают головами, чтобы показать свое смятение, когда другой ускользает из виду. Однако Чак по-прежнему настороженно относится к людям - хотя домик жирафа открыт для посетителей, часть открытой площадки отгорожена, потому что люди, подошедшие слишком близко, все равно могут побеспокоить самца-жирафа.