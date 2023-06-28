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Фото и видео ⟩ Жирафиха Вакилия из Рижского зоопарка встретила нового друга Чака

rus.tvnet.lv
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Фото: скриншот видео

К обитателям Рижского зоопарка присоединился самец-жираф Ротшильда Чак из Дании. Он будет делить свой новый дом с Вакилией, девочкой-жирафом, которая живет в Рижском зоопарке уже почти два года, сообщает Рижский зоопарк.

Видео: Жираф Чак в новом доме 

Два молодых жирафа довольно быстро привыкли друг к другу и уже некоторое время живут вместе. Вакилия и Чак, кажется, наслаждаются обществом друг друга - они приветствуют друг друга носами, когда находятся вместе, но качают головами, чтобы показать свое смятение, когда другой ускользает из виду. Однако Чак по-прежнему настороженно относится к людям - хотя домик жирафа открыт для посетителей, часть открытой площадки отгорожена, потому что люди, подошедшие слишком близко, все равно могут побеспокоить самца-жирафа.

Галерея: В Рижском зоопарке встретили жирафа Чака

Чак прибыл в Рижский зоопарк в начале месяца - рано утром 7 июня, проехав долгий путь Ree Park - Ebeltoft Safari в комфортном трейлере для перевозки животных, а также побывав на пароме. Жираф в возрасте до двух лет довольно спокойно воспринял прибытие в новый дом.

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