27% жителей Латвии уже начали копить на отопительный сезон

В том числе половина откладывает до 50 евро в месяц, 21% - 51-100 евро в месяц, 14% - от 101 евро до 200 евро в месяц, столько же - более 200 евро в месяц.

Сбережения на отопительный сезон делают 28% мужчин и 25% женщин, причем мужчины откладывают больше.

Чаще всего накопления делают люди в возрасте от 40 до 49 лет (31%) и пенсионеры старше 60 лет (31%), а для молодых людей в возрасте от 18 до 39 лет это менее актуально (22%).

Данные опроса также показывают, что более активно копят на отопительный сезон жители Рижского региона (29%), Курземе (28%) и Земгале (28%). В Риге накопления делают реже (25%).

Экономист SEB banka Дайнис Гашпуйтис считает, что в настоящее время ситуация на энергетическом рынке нормализовалась и повторение сценария, аналогичного предыдущему отопительному сезону, маловероятно. Тем не менее тот факт, что 27% населения начали копить на предстоящий сезон, приветствуется, поскольку некоторые аспекты энергетического рынка, такие как цены на газ, остаются неопределенными.

Опрос провела компания Norstat Latvija в мае 2023 года по заказу SEB banka. В нем приняли участие 1005 респондентов в возрасте от 18 до 74 лет.