27% жителей Латвии уже начали копить на отопительный сезон

В Латвии 27% населения уже создают накопления на следующий отопительный сезон, сообщили агентству LETA представители SEB banka со ссылкой на данные опроса, проведенного банком.
В том числе половина откладывает до 50 евро в месяц, 21% - 51-100 евро в месяц, 14% - от 101 евро до 200 евро в месяц, столько же - более 200 евро в месяц.
Сбережения на отопительный сезон делают 28% мужчин и 25% женщин, причем мужчины откладывают больше.
Чаще всего накопления делают люди в возрасте от 40 до 49 лет (31%) и пенсионеры старше 60 лет (31%), а для молодых людей в возрасте от 18 до 39 лет это менее актуально (22%).
Данные опроса также показывают, что более активно копят на отопительный сезон жители Рижского региона (29%), Курземе (28%) и Земгале (28%). В Риге накопления делают реже (25%).
Экономист SEB banka Дайнис Гашпуйтис считает, что в настоящее время ситуация на энергетическом рынке нормализовалась и повторение сценария, аналогичного предыдущему отопительному сезону, маловероятно. Тем не менее тот факт, что 27% населения начали копить на предстоящий сезон, приветствуется, поскольку некоторые аспекты энергетического рынка, такие как цены на газ, остаются неопределенными.
Опрос провела компания Norstat Latvija в мае 2023 года по заказу SEB banka. В нем приняли участие 1005 респондентов в возрасте от 18 до 74 лет.
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