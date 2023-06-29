Правда ли, что грудное вскармливание повышает интеллект ребёнка?

Точку в дискуссии о связи между типом вскармливания и интеллектуальными способностями ребёнка ставит исследование специалистов из Эдинбургского университета. Им удалось найти пары братьев и сестёр с разным типом или длительностью кормления: 332 пары были дискордантны по типу кормления (одного ребёнка кормили грудным молоком, другого смесью) и 545 пар — по длительности грудного вскармливания. Никаких различий в интеллекте между детьми зафиксировано не было. Помимо братьев и сестёр, учёные наблюдали и за другими детьми, всего в исследовании приняли 5475 детей от 3161 матери. Выяснилось, что наибольшее влияние на развитие интеллектуальных способностей оказывал отнюдь не тип вскармливания, а IQ самой матери. Вместе с тем этот параметр наиболее точно предсказывал тип питания — преимущество матери в 1 стандартное отклонение удваивало вероятность того, что её дети будут получать грудное молоко, а не смесь. Именно этим, возможно, объясняются и результаты других исследований: чем выше интеллект матери, тем, с одной стороны, она больше уделяет внимания развитию ребёнка и благодаря этому обеспечивает лучшее развитие его когнитивных способностей, с другой — высокий интеллект женщины повышает шанс грудного вскармливания для её младенца. Таким образом, дети от матерей с высоким интеллектом, скорее всего, получат грудное молоко и покажут высокие результаты тестов, однако причина их результатов — не питание, а способности матери. "Хотя грудное вскармливание имеет много преимуществ для ребёнка и матери, повышение интеллекта ребёнка вряд ли будет среди них", — сообщают исследователи.