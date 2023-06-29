Правда ли, что грудное вскармливание повышает интеллект ребёнка?

Распространено мнение, что питание материнским молоком не только укрепляет иммунитет ребёнка, но и повышает его интеллект. "Проверено.Медиа" рассказывает, подтверждается ли это научными данными.
Информацию о том, что материнское молоко повышает интеллект ребёнка, можно найти на сайтах многих крупных учреждений здравоохранения, частных клиник и центров, а также специализированных СМИ. Авторы таких публикаций утверждают, что "здоровье и интеллект приходят с молоком матери" и что "дети, которых долго кормили грудью, более успешны во взрослой жизни", некоторые же задаются вопросом: "Дети на грудном вскармливании = умные дети?" Популярна эта тема также на родительских форумах.
Материнское молоко, согласно данным ВОЗ, — "идеальная пища для младенцев", которая "является безопасной и безвредной, а также содержит антитела, помогающие защитить [ребёнка] от многих распространённых детских болезней". Эксперты ВОЗ рекомендуют кормить детей до шести месяцев исключительно грудным молоком, а затем, после введениям прикорма, продолжать кормить ребёнка грудью до двух лет и более. Однако в настоящее время мало кто следует этой рекомендации — только каждый третий младенец получает исключительно грудное вскармливание в течение первых шести месяцев жизни. При этом кормление грудью благотворно влияет на здоровье не только ребёнка, но и матери. Год лактации на 4,3% снижает риск всех видов злокачественных новообразований молочной железы, на 27% — рака яичников и на 11% — рака тела матки.
Одно из самых масштабных исследований, изучавших связь между типом вскармливания и уровнем интеллекта ребёнка, провели ещё в 1999 году в Медицинском центре Университета Кентукки (США). Учёные отобрали 20 научных работ о развитии детей, выросших на грудном и на искусственном вскармливании, и подсчитали, что дети, получавшие материнское молоко, в тестах IQ показывают результаты на 3–5 баллов выше, чем их сверстники, питавшиеся смесями. Такую разницу учёные объяснили отсутствием в молочных смесях двух веществ: докозагексаеновой и арахидоновой кислот. Эти вещества относятся к группе ненасыщенных жирных кислот и важны для развития мозга. Исследователи отметили, что в смесях европейских производителей эти вещества есть, а в американские продукты чаще всего не входят, и рекомендовали производителям включить их в состав. В 2002 году эксперты Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) прислушались к учёным, и теперь многие американские смеси содержат эти компоненты. А согласно директиве ЕС, европейские производители в обязательном порядке добавляют в свою продукцию оба вещества.
В 2015 году специалисты из Федерального университета Пелотаса в Бразилии подвели итоги 30-летнего наблюдения за почти 6000 местных жителей. У учёных были данные о типе вскармливания 3493 человек из этой группы. Помимо этого, исследователи приняли во внимание множество дополнительных параметров: ежемесячный доход семьи, возраст и уровень образования матери, курение во время беременности, индекс массы тела, тип родов (вагинальные или кесарево сечение), гестационный возраст ребёнка (количество недель, проведённых в утробе), вес при рождении и расовую принадлежность. Проанализировав жизненные успехи ставших взрослыми детей, исследователи сообщили, что в среднем грудное вскармливание в течение 12 месяцев увеличивало IQ на 4 пункта, а зарплату — на 340 бразильских реалов (около 6300 руб. по среднему курсу на 2015 год), также эти дети учились почти на год больше своих сверстников. Вместе с тем исследователи отмечают, что их выводы носят ограниченный характер — возможно, лучшие интеллектуальные показатели связаны с тем, что кормящие матери в целом лучше заботились о ребёнке и уделяли больше времени его развитию, чем те, которые по каким-то причинам предпочли использовать смесь.
Более противоречивые результаты получили учёные из Медицинского центра при Университете Рочестера и Калифорнийского университета в Сан-Диего (США). Они изучали интеллектуальное развитие 9116 детей в возрасте девяти-десяти лет. Лучше всего (на 0,3 стандартного отклонения, для IQ оно составляет 15 баллов) с тестами на когнитивные способности справлялись дети, которых кормили грудью более 12 месяцев. Чуть хуже них, но лучше, чем в среднем (всего на 0,2 отклонения), успевали те, кого кормили от семи до 12 месяцев. На 0,1 отклонения более успешно справлялись с заданиями те, кто получал материнское молоко от одного до шести месяцев. Самые низкие результаты показывали дети, кто в своё время не получал молока вовсе. Однако исследователи отмечают, что "большая часть детей, не получавших материнское молоко, были рождены незамужними женщинами (52,5%) со средним образованием или без него (33%) и совокупным доходом домохозяйства менее $50 000 в год (43,9%)". Помимо когнитивных функций, исследователей интересовала также исполнительная часть поведения и память. Незначительно хуже, чем остальные, с тестами на исполнительную функцию справлялись именно те, кого кормили грудью больше 12 месяцев. Никаких закономерностей между памятью и питанием материнским молоком учёные не нашли.
Учёные из Университета Дублина, проанализировав результаты тестов на интеллект 7478 детей в возрасте трёх-пяти лет с разными типами вскармливания, и вовсе не обнаружили никакой разницы в умственном развитии. Исследователей интересовали навыки ребёнка при решении различных проблем, его словарный запас, поведение, гиперактивность и умение выстраивать отношения с окружающими. Единственное, чем отличались дети, вскормленные материнским молоком, а не смесями, — в возрасте трёх лет они были более спокойными, чем их сверстники, чаще имевшие признаки гиперактивности. Впрочем, к пяти годам разница исчезала вовсе. Учёные сделали вывод, что на развитие ребёнка куда сильнее влияет образование матери и доход семьи, а не тип питания.
Точку в дискуссии о связи между типом вскармливания и интеллектуальными способностями ребёнка ставит исследование специалистов из Эдинбургского университета. Им удалось найти пары братьев и сестёр с разным типом или длительностью кормления: 332 пары были дискордантны по типу кормления (одного ребёнка кормили грудным молоком, другого смесью) и 545 пар — по длительности грудного вскармливания. Никаких различий в интеллекте между детьми зафиксировано не было. Помимо братьев и сестёр, учёные наблюдали и за другими детьми, всего в исследовании приняли 5475 детей от 3161 матери. Выяснилось, что наибольшее влияние на развитие интеллектуальных способностей оказывал отнюдь не тип вскармливания, а IQ самой матери. Вместе с тем этот параметр наиболее точно предсказывал тип питания — преимущество матери в 1 стандартное отклонение удваивало вероятность того, что её дети будут получать грудное молоко, а не смесь. Именно этим, возможно, объясняются и результаты других исследований: чем выше интеллект матери, тем, с одной стороны, она больше уделяет внимания развитию ребёнка и благодаря этому обеспечивает лучшее развитие его когнитивных способностей, с другой — высокий интеллект женщины повышает шанс грудного вскармливания для её младенца. Таким образом, дети от матерей с высоким интеллектом, скорее всего, получат грудное молоко и покажут высокие результаты тестов, однако причина их результатов — не питание, а способности матери. "Хотя грудное вскармливание имеет много преимуществ для ребёнка и матери, повышение интеллекта ребёнка вряд ли будет среди них", — сообщают исследователи.
Однако есть группа детей, на интеллект которых грудное вскармливание, видимо, оказывает влияние, — это дети с третьей и четвёртой степенью недоношенности. Проанализировав данные МРТ 180 детей, появившихся на свет до 30 недель гестации и с весом менее 1250 г, врачи из США, Великобритании и Австралии пришли к выводу, что употребление материнского молока увеличивает количество серого вещества в мозге новорождённого. За детьми наблюдали в течение всего времени до даты, соответствующей их запланированному появлению на свет. К этому времени недоношенные младенцы, которые получали хотя бы половину ежедневной нормы калорий из материнского молока, обладали большим объёмом серого вещества глубоких ядер головного мозга. Через семь лет учёные вновь встретились с этими детьми, им ещё раз сделали МРТ, а также провели тесты на внимание, память, визуальное восприятие, успехи в языке и математике и моторные навыки. Лучше всего эти параметры оказались развиты именно у детей, получавших в первые дни жизни материнское молоко.
И хотя разные исследования показывают разные результаты относительно влияния типа вскармливания на интеллект, самым достоверным из них выглядит сравнение пар братьев и сестёр, в которых один ребёнок получал материнское молоко, а второй – нет. В рамках изучения пар таких детей никакой закономерности между типом питания и интеллектом учёные не обнаружили. Только у недоношенных детей материнское молоко достоверно улучшает когнитивные способности. В остальных случаях на умственное развитие ребёнка в первую очередь повлияет интеллект и социальное положение матери, которая благодаря этому будет более ответственно подходить к воспитанию потомства, в том числе постарается кормить его грудным молоком. Однако даже те учёные, которые не обнаружили закономерностей между типом питания и интеллектом, отмечают, что материнское молоко — самый оптимальный продукт для кормления ребёнка, и призывают женщин прибегать к этому способу как можно дольше.
Большей частью неправда
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