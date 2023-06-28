Захват и убийство заложницы в Саулкрасты: арестованы двое россиян

Понимая, что заложница не выполнит требований, обвиняемые решили убить ее, чтобы скрыть захват заложницы.

Обвиняемые отвезли заложницу в место, точно не установленное в досудебном расследовании, вырыли яму и начали ее душить. Когда заложница умерла, подсудимые бросили тело в выкопанную яму и закопали его.

Обвиняемые, пользуясь тем, что у них были водительские права и паспорт убитой заложницы, решили найти нотариуса, который выдаст поддельную доверенность, и тем самым получить право на имущество. Обвиняемые договорились с гражданином Украины об изготовлении фальшивой доверенности, которая затем была отправлена в Латвию курьерской компанией DHL. Государственная полиция изъяла эту доверенность.

Обвиняемые не признают своей вины и утверждают, что обвинение является заказным, политизированным и направленным на нанесение ущерба отношениям между Латвией и Украиной.

Портал Jauns.lv в марте сообщал, что убитая - гражданка Беларуси 1979 года рождения Ирина Минвалеева, а арестованные - гражданин России Сергей Алексеев, 1956 года рождения, и его сын Михаил Алексеев, 1984 года рождения.

По информации Firmas.lv, Минвалеева была единственной владелицей SIA Resort Investments, зарегистрированного в 2010 году. Компания занимается куплей-продажей недвижимости, а также посредничеством в сделках с недвижимостью. Компания зарегистрирована в Саулкрасты, на улице Айнажу, 23, где расположен жилой комплекс Sun Republic.

Комплекс Sun Republic включает в себя территорию площадью 2,5 га, на которой расположены семь четырехэтажных домов на 123 квартиры.

По данным Земельной книги, здания жилого комплекса Sun Republic в Саулкрасты изначально принадлежали SIA Ainažu 23 un 25, которое было ликвидировано в 2016 году. Компания Resort Investments приобрела 6367/14902 условные доли в комплексе в 2016 году за 225 404 евро и продолжила продажу квартир. В августе 2022 года Resort Investments владела 3215/14902 условными долями.

Здания на улице Айнажу, 25, также принадлежали Ainažu 23 un 25, Минвалеева с 2015 года приобрела несколько квартир в этих домах, а в 2016 году Resort Investments купило 41393/95080 долей за 294 596 евро. На конец 2021 года Resort Investments владело 20 898/95 080 условными акциями.

Михаил Алексеев является одним из руководителей зарегистрированного в 2013 году общества Latvijas atjaunošanas biedrība, свидетельствует информация на сайте Firmas.lv.