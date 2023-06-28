Захват и убийство заложницы в Саулкрасты: арестованы двое россиян

Прокуратура направила в Рижский районный суд уголовное дело против организованной группы, которая, взяв заложницу, пыталась получить жилой комплекс в Саулкрастах стоимостью 3,7 млн евро, сообщили агентству LETA в прокуратуре.
Двое мужчин обвиняются в захвате заложников в составе организованной группы с еще тремя другими установленными лицами, в отношении которых заведено отдельное дело, и попытке "принудить лицо к совершению какого-либо действия как условия для его освобождения".
Не добившись желаемого, преступники убили заложницу. Двое мужчин также обвиняются в подготовке к мошенническому приобретению прав на имущество заложника.
Оба мужчины 1956 и 1984 г. рожд. были задержаны полицией в сентябре 2022 года. Это граждане России, имевшие статус беженцев в Латвии. Остальные трое фигурантов являются гражданами Украины.
В досудебном уголовном процессе установлено, что летом 2019 года у обвиняемых было намерение приобрести часть многоквартирного дома в Саулкрастском крае общей стоимостью 3,7 млн евро. Осуществляя преступный замысел, подсудимые похитили собственницу части жилого комплекса и заставляли ее подписать договор дарения, по которому она передаст указанный жилой комплекс в дар организации, зарегистрированной на имя одного из обвиняемых. Они пообещали освободить заложницу, если это будет сделано.
В последний раз женщину видели в Саулкрасты, на территории жилого комплекса SunRepublic. Женщина была гражданкой Беларуси 1979 года рождения.
Понимая, что заложница не выполнит требований, обвиняемые решили убить ее, чтобы скрыть захват заложницы.
Обвиняемые отвезли заложницу в место, точно не установленное в досудебном расследовании, вырыли яму и начали ее душить. Когда заложница умерла, подсудимые бросили тело в выкопанную яму и закопали его.
Обвиняемые, пользуясь тем, что у них были водительские права и паспорт убитой заложницы, решили найти нотариуса, который выдаст поддельную доверенность, и тем самым получить право на имущество. Обвиняемые договорились с гражданином Украины об изготовлении фальшивой доверенности, которая затем была отправлена в Латвию курьерской компанией DHL. Государственная полиция изъяла эту доверенность.
Обвиняемые не признают своей вины и утверждают, что обвинение является заказным, политизированным и направленным на нанесение ущерба отношениям между Латвией и Украиной.
Портал Jauns.lv в марте сообщал, что убитая - гражданка Беларуси 1979 года рождения Ирина Минвалеева, а арестованные - гражданин России Сергей Алексеев, 1956 года рождения, и его сын Михаил Алексеев, 1984 года рождения.
По информации Firmas.lv, Минвалеева была единственной владелицей SIA Resort Investments, зарегистрированного в 2010 году. Компания занимается куплей-продажей недвижимости, а также посредничеством в сделках с недвижимостью. Компания зарегистрирована в Саулкрасты, на улице Айнажу, 23, где расположен жилой комплекс Sun Republic.
Комплекс Sun Republic включает в себя территорию площадью 2,5 га, на которой расположены семь четырехэтажных домов на 123 квартиры.
По данным Земельной книги, здания жилого комплекса Sun Republic в Саулкрасты изначально принадлежали SIA Ainažu 23 un 25, которое было ликвидировано в 2016 году. Компания Resort Investments приобрела 6367/14902 условные доли в комплексе в 2016 году за 225 404 евро и продолжила продажу квартир. В августе 2022 года Resort Investments владела 3215/14902 условными долями.
Здания на улице Айнажу, 25, также принадлежали Ainažu 23 un 25, Минвалеева с 2015 года приобрела несколько квартир в этих домах, а в 2016 году Resort Investments купило 41393/95080 долей за 294 596 евро. На конец 2021 года Resort Investments владело 20 898/95 080 условными акциями.
Михаил Алексеев является одним из руководителей зарегистрированного в 2013 году общества Latvijas atjaunošanas biedrība, свидетельствует информация на сайте Firmas.lv.
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