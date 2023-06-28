СМИ: Суровикин знал о планах Пригожина. Другие генералы могли поддержать мятеж

Издание New York Times ссылается на американских чиновников, проинформированных разведкой США.

Сейчас спецслужбы РФ пытаются выяснить, не участвовал ли Суровикин в той или иной мере в подготовке переворота.

По данным собеседников издания, есть признаки того, что и другие российские генералы, возможно, также поддержали попытку Пригожина силой сменить руководство Минобороны России.

Источники придерживаются мнения, что Пригожин не решился бы на организацию переворота, если бы не был уверен, что у него есть высокопоставленные сторонники.

По его мнению издания, попытка мятежа может свидетельствовать о широком расколе между сторонниками Путина и Пригожина. И Путин, как считают источники издания, должен решить для себя, считает ли он Суровикина причастным и как на это реагировать.

Некоторые бывшие чиновники говорят, что Путин может принять решение оставить Суровикина, если тот имел некоторое представление о планах Пригожина, но не помогал ему. На данный момент, говорят аналитики, российский президент, похоже, намерен свалить вину за мятеж исключительно на Пригожина, пишет New York Times.

Публикацию New York Times прокомментировал представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Сейчас вокруг этих событий будет много разных спекуляций, пересудов и так далее. Я думаю, что это один из таких примеров", - ответил Песков.

Таким образом, Песков не подтвердил и не опроверг версию о том, мог ли генерал Суровикин знать о подготовке мятежа Пригожина.

Галерея: Мятеж Пригожина