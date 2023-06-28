Русскоязычные о НАТО, войне, риске и Пригожин в Беларуси - обсуждаем новости недели

В эфире дискуссионной передачи RUS TVNET "Кто вам платит?" продолжаем обсуждать заметные события недели. О несостоявшемся мятеже Пригожина сказано и написано уже много - в эфире обсудим, какие последствия прибытие лидера ЧВК "Вагнер" несет для Беларуси и, конечно, Латвии, а также свежее исследование настроений русскоязычного населения Латвии в контексте отношения к НАТО, войне в Украине, политическим партиям и готовности рисковать.
Гости эфира:
- Иева Строде - социолог
- Ольга Карач - политик и общественный деятель, Беларусь
Темы эфира:
- 20 июня были опубликованы результаты исследования "Спектра" и SKDS "Толерантность жителей Латвии к риску и их отношение к текущим событиям". Исследование разделено на три части. В первой рассматривались традиционные для Латвии вопросы: отношение жителей к членству страны в международных организациях, событиям в Украине, голосованию на последних выборах. Вторая была посвящена заявленной теме: толерантности к риску. Затем исследователи выяснили корреляцию этого показателя с ответами на вопросы актуальной повестки. Самыми интересные выводы - касательно русскоязычных жителей. От чего зависит отношение к НАТО, войне в Украине и что определяет политические предпочтения латышей и русскоязычных? В эфире обсуждаем главные выводы этого исследования.
- Александр Лукашенко заявил, что лидер ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин прибыл в Беларусь, как того требовал Кремль, заключая с участием Лукашенко сделку с организатором стремительно начавшегося и закончившегося мятежа в России с походом вагнеровцев на Москву и захватом штаба в Ростове-на-Дону. Как такое развитие событий восприняли в Беларуси и что это означает для соседней Латвии?
Встречаемся в прямом эфире в 18:00!
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!