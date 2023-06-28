Русскоязычные о НАТО, войне, риске и Пригожин в Беларуси - обсуждаем новости недели

В эфире "Кто вам платит" обсуждаем события недели - последствия для Беларуси после неудавшегося бунта Пригожина и отношение латышей и русскоязычных к НАТО, войне в Украине и готовности рисковать

В эфире дискуссионной передачи RUS TVNET "Кто вам платит?" продолжаем обсуждать заметные события недели. О несостоявшемся мятеже Пригожина сказано и написано уже много - в эфире обсудим, какие последствия прибытие лидера ЧВК "Вагнер" несет для Беларуси и, конечно, Латвии, а также свежее исследование настроений русскоязычного населения Латвии в контексте отношения к НАТО, войне в Украине, политическим партиям и готовности рисковать.