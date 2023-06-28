Стакис расскажет о своих командировках

На пресс-конференции Стакис предоставит информацию о результатах командировок и ответит на вопросы журналистов. Пресс-конференция состоится в 11:30 в Каминном зале Рижской ратуши.

Председатель фракции "Для развития Латвии" в Рижской думе Виестур Зепс обратился в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) и Министерство охраны среды и регионального развития (VARAM) с просьбой дать оценку возможным противоправным действиям Стакиса в организации командировок его и других депутатов думы. Зепс баллотировался на последних муниципальных выборах в одном списке со Стакисом, но теперь представляемая им политическая сила находится в оппозиции.

Зепс просит KNAB оценить соответствие действий председателя думы закону о предотвращении конфликта интересов в деятельности государственных должностных лиц, а также проверить, нет ли в действиях Стакиса признаков преступления.

Также Зепс просит министра охраны среды и регионального развития запросить объяснения у председателя Рижской думы, а также оценить соответствие его действий нормативным актам, в том числе закону о самоуправлениях, и принять решение об отставке Стакиса.

Зепс информирует о том, что вопреки регламенту самоуправления и прежней практике Стакис, который также является главой комитета по финансово-административным вопросам, в обход установленной процедуры единолично принял решение о выделении средств самоуправления на свои командировки в размере 14 069 евро и на командировки других депутатов в размере 54 181 евро.

Как сообщалось, Стакис сам подписал приказ о своей командировке в Тампере, где проходили финальные матчи ЧМ по хоккею.