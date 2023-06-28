Вывоз наличных и роскоши: СГД возбудила 170 уголовных дел за нарушение санкций

В том числе в этом году начато 56 уголовных производств, а в 2022 году - 114.

В общей сложности до 1 июня текущего года в 4937 случаях таможня запретила перемещение через границу подсанкционных товаров, в том числе в этом году - в 1680 случаях.

Также примерно в 1500 случаях был запрещен вывоз наличных денег в Россию.

Зукулс сообщил, что под санкции попали более 4500 российских и более 1300 белорусских товаров.

В качестве наиболее существенных способов нарушения санкций Зукулс отметил указание неверных товарных кодов, неверное указание получателя или страны происхождения, попытки перевозки предметов роскоши с заниженной стоимостью, а также попытки вывоза наличных денег.

Кроме того, Зукулс признал, что после введения санкций поток грузовиков на восточной границе не уменьшился, а даже стал больше, чем до нападения России на Украину и введения санкций.

По словам Зукулса, риски нарушения санкций создает и безвизовый режим, введенный Беларусью для граждан Латвии: сразу после его введения ежедневно из Латвии в Беларусь стало отправляться несколько сотен легковых автомобилей, и их количество только увеличивается.

Зукулс подчеркнул: предприниматели должны, наконец, понять, что сотрудничество с Россией и Беларусью в этих условиях токсично и что нарушение санкций может привести и к уголовной ответственности. Также следует уделять повышенное внимание партнерам по сотрудничеству из стран Центральной Азии и уточнять, кто является производителем товара, а кто - конечным получателем.