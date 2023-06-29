Видео ⟩ В Екабпилсе улицу перестроили так, что семья сломала две машины

Из-за узкой проезжей части, при въезде во двор частного дома и выезде из него, было повреждено два семейных автомобиля. Радиус поворота не позволяет избежать границы расширенного тротуара на противоположной стороне улицы - об него бьются шина и бампер. Очень затруднительно попасть во двор, если у машины есть прицеп.

"Я не могу въехать во двор. Родственники и друзья тоже не могут заехать. Они оставляют машины где-то. Жена уже год не заезжает во двор. Спасибо домоуправлению, позволяют ставить их на стоянку", - сказал Андрис, указывая на парковку возле дома.

Андрис не понимает, почему была необходимость на другой стороне улицы расширить проезжую часть, но раз это уже сделано, ожидает, что будет построен "карман" или снижен тротуара, что позволило бы осуществить маневр без тревог.

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