Исполнительный директор Риги оценит возможные нарушения в организации командировок Стакиса

Рижская дума в четверг, 29 июня, поручила исполнительному директору города Риги Янису Ланге организовать до 28 июля проверку возможных нарушений со стороны мэра Риги Мартиньша Стакиса при организации командировок.
Этот проект решения был подан депутатом от оппозиции Виестуром Зепсом ("Для развития Латвии").
Зепс обратился в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) и Министерство охраны среды и регионального развития (VARAM) с просьбой дать оценку возможным противоправным действиям Стакиса в организации командировок его и других депутатов думы.
Зепс просит KNAB оценить соответствие действий председателя думы закону о предотвращении конфликта интересов в деятельности государственных должностных лиц, а также проверить, нет ли в действиях Стакиса признаков преступления.
Зепс информирует о том, что вопреки регламенту самоуправления и прежней практике Стакис, который также является главой комитета по финансово-административным вопросам, в обход установленной процедуры единолично принял решение о выделении средств самоуправления на свои командировки в размере 14 069 евро и на командировки других депутатов в размере 54 181 евро.
Таким образом, сомнительна законность всех командировок.
Как сообщалось, VARAM также считает, что Стакис не имел право единоличным решением отправлять себя в командировку в Тампере на финальные матчи ЧМ по хоккею.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!