Исполнительный директор Риги оценит возможные нарушения в организации командировок Стакиса

Этот проект решения был подан депутатом от оппозиции Виестуром Зепсом ("Для развития Латвии").

Зепс обратился в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) и Министерство охраны среды и регионального развития (VARAM) с просьбой дать оценку возможным противоправным действиям Стакиса в организации командировок его и других депутатов думы.

Зепс просит KNAB оценить соответствие действий председателя думы закону о предотвращении конфликта интересов в деятельности государственных должностных лиц, а также проверить, нет ли в действиях Стакиса признаков преступления.

Зепс информирует о том, что вопреки регламенту самоуправления и прежней практике Стакис, который также является главой комитета по финансово-административным вопросам, в обход установленной процедуры единолично принял решение о выделении средств самоуправления на свои командировки в размере 14 069 евро и на командировки других депутатов в размере 54 181 евро.

Таким образом, сомнительна законность всех командировок.

Как сообщалось, VARAM также считает, что Стакис не имел право единоличным решением отправлять себя в командировку в Тампере на финальные матчи ЧМ по хоккею.